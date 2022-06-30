30 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|I квартал 2022
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июнь 2022
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Май 2022
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Май 2022
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июнь 2022
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июнь 2022
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Май 2022
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Май 2022
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Май 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 июня
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Май 2022
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Апрель 2022
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Май 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 июня
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июнь 2022
Это автоматическое сообщение.
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30 июня 2022 года 08:27
Объем жилищного строительства в России в мае 2022 года составил 6,9 млн кв. м, увеличившись на 38,3% по сравнению с маем 2021 года, говорится в опубликованных в среду данных Росстата.
Как сообщалось, в январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза... читать дальше
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30 июня 2022 года 08:19
ЦБ РФ представит модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, говорится в сообщении регулятора.
В рамках презентации обновленной купюры пройдет пресс-конференция заместителя председателя Банка России Сергея Белова и генерального директора АО "Гознак" Аркадия... читать дальше
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30 июня 2022 года 08:12
Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в минусе впервые за три сессии.
Давление на рынок оказали заявления глав Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Сводный индекс крупнейших... читать дальше
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30 июня 2022 года 08:05
Производство сельхозпродукции в мае этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось на 2,1%, сообщил Росстат в среду.
По сравнению с апрелем (рост на 3,2%) темпы роста замедлились.
В мае прошлого года было зафиксировано снижение... читать дальше
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30 июня 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 51,158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 181,19 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 53,858 руб. По сравнению с...
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30 июня 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Изменение ВВП Великобритании
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29 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43366,224 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 312,241 млрд руб., или на...
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29 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,9452 руб.
Минимальный курс евро составил 52,7 руб., максимальный - 56 руб. Было заключено 23649 сделок.... читать дальше
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29 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 51,3509 руб.
Минимальный курс доллара США составил 50,0125 руб., максимальный - 53,37 руб. Было... читать дальше
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29 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 7,7628 руб.
Минимальный курс юаня составил 7,5011 руб., максимальный - 8,2277 руб. Было заключено 34258 сделок.... читать дальше
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29 июня 2022 года 19:06
Предприятия РФ в январе-апреле 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 11 трлн 439 млрд рублей, что в 1,51 раза больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата.
В апреле сальдированная прибыль российских... читать дальше
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29 июня 2022 года 19:05
Безработица в России в мае 2022 года продолжила начавшееся в феврале снижение и опустилась до 3,9%, вновь обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
Показатель безработицы в апреле... читать дальше
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29 июня 2022 года 19:05
Цены производителей на бензин в РФ в мае по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 10,1% после падения на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали в мае на 35,3%, сообщает... читать дальше
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29 июня 2022 года 19:04
Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2022 года составило 7,2% в годовом выражении после повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
По данным... читать дальше
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29 июня 2022 года 19:03
Плодоовощная продукция в РФ с 18 по 24 июня 2022 года в среднем подешевела на 3,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен ускорились. Неделей ранее они снизились на 2,5%.
В том числе подешевели: капуста белокочанная - на 13,6%, свекла... читать дальше
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29 июня 2022 года 19:03
В мае 2022 года оборот розничной торговли в России снизился по сравнению с показателем за май 2021 года на 10,1% - до 3 трлн 417,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле плоказатель снизился на 9,8%, в марте вырос на 2%, в феврале - на... читать дальше
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