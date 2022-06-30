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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ мае составило 1,7%
В мае снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,7% после снижения на 1,6% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае показатель повысился на 2,8%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение на 2,8%
 
Поступления от НДФЛ на богатых в 2023 году могут вырасти на 40%
Минфин ожидает роста поступлений в федеральный бюджет от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами в 2023-2025 гг. на 40%, следует из бюджетных проектировок министерства, пишут "Ведомости". По оценкам ведомства, в 2023 г. в казну...
 
Какие изменения готовит россиянам июль
С 1 июля в России традиционно повысятся тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, в поликлиниках перестанут спрашивать бумажный полис ОМС, а должники смогут защитить прожиточный минимум на банковском счете. Об этих и других изменениях пишет...
 
У производителей соков возникли сложности с импортом сырья
Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой содействовать в урегулировании проблем с импортом сырья в связи с "резким изменением" подхода таможни к классификации...
 
30 июня 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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30 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение ВВП Великобритании I квартал 2022
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Июнь 2022
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Май 2022
09:45 Цены производителей во Франции Май 2022
10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Июнь 2022
10:55 Данные о безработице в Германии Июнь 2022
11:00 Данные о безработице в Италии Май 2022
12:00 Данные по безработице в еврозоне Май 2022
12:00 Изменение цен производителей в Италии Май 2022
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 19 по 25 июня
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Май 2022
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Апрель 2022
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Май 2022
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 12 по 18 июня
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Июнь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
30 июня 2022 года 08:27
В мае жилищное строительство в РФ выросло на 38,3%, за 5 месяцев - в 1,5 раза - Росстат
Объем жилищного строительства в России в мае 2022 года составил 6,9 млн кв. м, увеличившись на 38,3% по сравнению с маем 2021 года, говорится в опубликованных в среду данных Росстата.

Как сообщалось, в январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза...    читать дальше
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30 июня 2022 года 08:19
ЦБ РФ представит обновленную купюру номиналом 100 рублей
ЦБ РФ представит модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, говорится в сообщении регулятора.

В рамках презентации обновленной купюры пройдет пресс-конференция заместителя председателя Банка России Сергея Белова и генерального директора АО "Гознак" Аркадия...    читать дальше
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30 июня 2022 года 08:12
Фондовые индексы Европы завершили торги снижением
Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в минусе впервые за три сессии.

Давление на рынок оказали заявления глав Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Сводный индекс крупнейших...    читать дальше
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30 июня 2022 года 08:05
В мае темпы роста сельхозпроизводства замедлились до 2,1% против 3,2% в апреле - Росстат
Производство сельхозпродукции в мае этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось на 2,1%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с апрелем (рост на 3,2%) темпы роста замедлились.

В мае прошлого года было зафиксировано снижение...    читать дальше
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30 июня 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 51,158 руб., курс евро - 53,858 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 51,158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 181,19 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июня, составляет 53,858 руб. По сравнению с...
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30 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Изменение ВВП Великобритании

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29 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 июня снизилась на 0,71% и составила 43366,224 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43366,224 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 312,241 млрд руб., или на...
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29 июня 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9452 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,9452 руб.

Минимальный курс евро составил 52,7 руб., максимальный - 56 руб. Было заключено 23649 сделок....    читать дальше
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29 июня 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 51,3509 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 51,3509 руб.

Минимальный курс доллара США составил 50,0125 руб., максимальный - 53,37 руб. Было...    читать дальше
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29 июня 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 7,7628 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 7,7628 руб.

Минимальный курс юаня составил 7,5011 руб., максимальный - 8,2277 руб. Было заключено 34258 сделок....    читать дальше
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29 июня 2022 года 19:06
Сальдированная прибыль предприятий РФ в апреле удвоилась, за январь-апрель выросла в 1,5 раза - данные Росстата
Предприятия РФ в январе-апреле 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 11 трлн 439 млрд рублей, что в 1,51 раза больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата.

В апреле сальдированная прибыль российских...    читать дальше
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29 июня 2022 года 19:05
Безработица в РФ в мае снизилась до 3,9%, обновив исторический минимум - Росстат
Безработица в России в мае 2022 года продолжила начавшееся в феврале снижение и опустилась до 3,9%, вновь обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Показатель безработицы в апреле...    читать дальше
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29 июня 2022 года 19:05
Цены производителей бензина в РФ в мае снизились на 10,1% - Росстат
Цены производителей на бензин в РФ в мае по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 10,1% после падения на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали в мае на 35,3%, сообщает...    читать дальше
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29 июня 2022 года 19:04
Снижение зарплат в РФ в реальном выражении в мае составило 7,2% - Росстат
Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2022 года составило 7,2% в годовом выражении после повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

По данным...    читать дальше
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29 июня 2022 года 19:03
Снижение цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорилось до3,9% - Росстат
Плодоовощная продукция в РФ с 18 по 24 июня 2022 года в среднем подешевела на 3,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен ускорились. Неделей ранее они снизились на 2,5%.

В том числе подешевели: капуста белокочанная - на 13,6%, свекла...    читать дальше
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29 июня 2022 года 19:03
Падение оборот розничной торговли в мае ускорилосьб до 10,1%
В мае 2022 года оборот розничной торговли в России снизился по сравнению с показателем за май 2021 года на 10,1% - до 3 трлн 417,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле плоказатель снизился на 9,8%, в марте вырос на 2%, в феврале - на...    читать дальше
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