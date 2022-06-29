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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 17 июня по 24 июня на 2762 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2645 тыс. баррелей
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29 июня 2022 года 17:38
Запасы нефти в США упали за период с 17 июня по 24 июня на 2762 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2645 тыс. баррелей
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29 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2762 тыс. баррелей - до 415,566 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2645 тыс. баррелей и составили 221,608 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2559 тыс. баррелей, достигнув 112,401 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 950 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 729 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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