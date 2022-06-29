Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 53,7596 руб.

Минимальный курс евро составил 52,7025 руб., максимальный - 55,5725 руб. Было заключено 9097 сделок. Объем торгов составил 16789,19 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 54,3275 руб. за евро.

29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,7596 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43366,224 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 312,241 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,9452 руб. Минимальный курс евро составил 52,7 руб., максимальный - 56 руб. Было заключено 23649 сделок.... Минимальный курс евро составил 52,7 руб., максимальный - 56 руб. Было заключено 23649 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 51,3509 руб. Минимальный курс доллара США составил 50,0125 руб., максимальный - 53,37 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 50,0125 руб., максимальный - 53,37 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 7,7628 руб. Минимальный курс юаня составил 7,5011 руб., максимальный - 8,2277 руб. Было заключено 34258 сделок.... Минимальный курс юаня составил 7,5011 руб., максимальный - 8,2277 руб. Было заключено 34258 сделок.... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-апреле 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 11 трлн 439 млрд рублей, что в 1,51 раза больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата. В апреле сальдированная прибыль российских... В апреле сальдированная прибыль российских... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в мае по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 10,1% после падения на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали в мае на 35,3%, сообщает... читать дальше

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Безработица в России в мае 2022 года продолжила начавшееся в феврале снижение и опустилась до 3,9%, вновь обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Показатель безработицы в апреле... Показатель безработицы в апреле... читать дальше

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Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2022 года составило 7,2% в годовом выражении после повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным... По данным... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 18 по 24 июня 2022 года в среднем подешевела на 3,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен ускорились. Неделей ранее они снизились на 2,5%. В том числе подешевели: капуста белокочанная - на 13,6%, свекла... В том числе подешевели: капуста белокочанная - на 13,6%, свекла... читать дальше

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В мае 2022 года оборот розничной торговли в России снизился по сравнению с показателем за май 2021 года на 10,1% - до 3 трлн 417,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле плоказатель снизился на 9,8%, в марте вырос на 2%, в феврале - на... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июне 2022 года в добывающих производствах снизился до минус 0,3% по сравнению с 0% в мае, в обрабатывающих производствах упал до минус 3% с минус 2,0% месяцем ранее,... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2022 года снизился на 3,2% в годовом выражении после снижения на пересмотренные 2,4% в апреле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее сообщалось о снижении на 2,6%. "Данные... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 18 по 24 июня не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 11 по 17 июня) цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 24 июня... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 24 июня... читать дальше

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За период с 18 по 24 июня 2022 года в РФ потребительские цены не изменились после снижения на 0,12% неделей ранее (с 11 по 17 июня), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала июня цены снизились на 0,26%, с начала года выросли на 11,51%. В июне 2021... В июне 2021... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в небольшом минусе, завершил среду. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 1,25% и составил 2378,55 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 1,25% и составил 2378,55 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 3,59% - до 1413,01 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 3,59% - до 1413,01 пункта. Европейские рынки акций снижались в... Европейские рынки акций снижались в... читать дальше

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Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что мировая экономика вряд ли вернется к низкоинфляционной среде, в которой находилась в последние 10 лет. "Я не думаю, что мы вернемся назад к низкоинфляционной среде, - заявила она на мероприятии... "Я не думаю, что мы вернемся назад к низкоинфляционной среде, - заявила она на мероприятии... читать дальше

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