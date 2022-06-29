Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 7,6242 руб.

Минимальный курс юаня составил 7,5041 руб., максимальный - 7,94 руб. Было заключено 3182 сделки. Объем торгов составил 4714,94 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 7,5984 руб. за юань.

29 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4026 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 7,6242 руб.

.

Нефтяные цены полн утреннего снижения скорректировались днем на повышение в ожидании публикации данных о запасах энергоносителей в Штатах за последние две недели. Минэнерго США на прошлой неделе отложило выпуск этого отчета из-за технического сбоя, и в среду будут... Минэнерго США на прошлой неделе отложило выпуск этого отчета из-за технического сбоя, и в среду будут... читать дальше

.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который усиливает контроль со стороны Центрального банка за регулированием деятельности центрального депозитария, этот статус сейчас имеет попавший под западные санкции "Национальный расчетный депозитарий" (НРД). Правительство внесло... читать дальше

.

Сбербанк ожидает, что через два-три месяца количество телефонных звонков от мошенников в России превысит 100 тыс. в день, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в Нижнем Тагиле. "Сегодня действительно телефонное мошенничество равно в... "Сегодня действительно телефонное мошенничество равно в... читать дальше

.

Минэкономразвития считает, что предложения Минфина по направлению части бюджетных доходов на валютные интервенции не решат проблему крепкого рубля, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП. "Антон Германович (министр финансов... "Антон Германович (министр финансов... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин получил правительству разработать комплекс мер по формированию спроса на отечественные твердые полезные ископаемые, в том числе редкие и редкоземельные металлы, следует из сообщения на сайте правительства. Поручение дано "в целях обеспечения... Поручение дано "в целях обеспечения... читать дальше

.

Улучшение жилищных условий по-прежнему является наиболее популярным направлением использования средств материнского капитала, из выделенных 162,5 млрд рублей на эти цели направлено свыше 148 млрд рублей, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). "Пенсионный... "Пенсионный... читать дальше

.

ООО "ЮниМетрикс" опубликовало проект изменений в решение о выпуске облигаций 1-й серии, за который 8 июля должны будут проголосовать владельцы облигаций, сообщается на сайте эмитента. Список владельцев облигаций, имеющих право голоса, зафиксирован 28 июня. Список владельцев облигаций, имеющих право голоса, зафиксирован 28 июня. Среди... Среди... читать дальше

.

Бюджетное правило - инструмент стабилизации курса, нужно возвращаться к нему, детали обновленной конструкции подлежат обсуждению, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Один из инструментов, который стабилизирует реальный эффективный курс, - это бюджетное правило.... "Один из инструментов, который стабилизирует реальный эффективный курс, - это бюджетное правило.... читать дальше

.

Банк России по-прежнему видит возможность для снижения ключевой ставки, но отмечает изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политики (ДКП) на экономику. "Мы видим возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, но конечно здесь... "Мы видим возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, но конечно здесь... читать дальше

.

Потребительские цены в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, в июне взлетели на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления (INe). Результат превзошел средние ожидания... читать дальше

.

ЦБ РФ не видит необходимости в системной докапитализации банковского сектора, может потребоваться адресная, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Шок банковская система испытала большой, мы сейчас подводим, скажем так, какой-то баланс. (...) По нашей оценке,... "Шок банковская система испытала большой, мы сейчас подводим, скажем так, какой-то баланс. (...) По нашей оценке,... читать дальше

.

Лимит на переводы средств за рубеж будет существенно увеличен с нынешних $150 тыс. в месяц. "Для граждан перевод денег - готовы эту сумму (лимита) значительно увеличить", - сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде РСПП, комментируя выступление глава Минфина... "Для граждан перевод денег - готовы эту сумму (лимита) значительно увеличить", - сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде РСПП, комментируя выступление глава Минфина... читать дальше

.

ООО "Диомидовский рыбный порт" (ДРП, Владивосток) установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-001-01 в размере 21% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск объемом 50 млн рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в июле 2019 года. Ставка текущего... Выпуск объемом 50 млн рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в июле 2019 года. Ставка текущего... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,38 пункта (1,012%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2384,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2394,21 (-0,6%) пункта,... читать дальше

.

Импорт товаров в РФ ушел от минимумов, когда падение к январю и февралю составляло 50%, но остаётся низким - минус 40%, особенно инвестиционный, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на съезде РСПП. "У нас импорт тоже несколько отошёл от самых минимальных... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 30 мая по 29 июня) - 62,0613 руб. за доллар, максимальное значение - 76,3333 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 13,72 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.