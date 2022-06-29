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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%. Объем ВВП составил 34,629 трлн руб. В большинстве отраслей экономики наблюдался рост производства
 
Поступления от НДФЛ на богатых в 2023 году могут вырасти на 40%
Минфин ожидает роста поступлений в федеральный бюджет от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами в 2023-2025 гг. на 40%, следует из бюджетных проектировок министерства, пишут "Ведомости". По оценкам ведомства, в 2023 г. в казну...
 
Какие изменения готовит россиянам июль
С 1 июля в России традиционно повысятся тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, в поликлиниках перестанут спрашивать бумажный полис ОМС, а должники смогут защитить прожиточный минимум на банковском счете. Об этих и других изменениях пишет...
 
У производителей соков возникли сложности с импортом сырья
Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой содействовать в урегулировании проблем с импортом сырья в связи с "резким изменением" подхода таможни к классификации...
 
29 июня 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Изменение денежной массы в еврозоне Май 2022
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Июнь 2022
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Июнь 2022
15:30 Изменение ВВП США I квартал 2022
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 18 по 24 июня

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
29 июня 2022 года 14:13
Нефтяные цены повышаются перед выходом данных о запасах в США
Нефтяные цены полн утреннего снижения скорректировались днем на повышение в ожидании публикации данных о запасах энергоносителей в Штатах за последние две недели.

Минэнерго США на прошлой неделе отложило выпуск этого отчета из-за технического сбоя, и в среду будут...    читать дальше
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29 июня 2022 года 14:08
Закон, расширяющий права ЦБ в финансовом надзоре за НРД, принят в третьем чтении
Госдума приняла в третьем чтении закон, который усиливает контроль со стороны Центрального банка за регулированием деятельности центрального депозитария, этот статус сейчас имеет попавший под западные санкции "Национальный расчетный депозитарий" (НРД). Правительство внесло...    читать дальше
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29 июня 2022 года 14:00
Осенью ожидается рост телефонного мошенничества - Сбербанк
Сбербанк ожидает, что через два-три месяца количество телефонных звонков от мошенников в России превысит 100 тыс. в день, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в Нижнем Тагиле.

"Сегодня действительно телефонное мошенничество равно в...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:53
Предложения Минфина направить часть бюджетных доходов на валютные интервенции не решат проблему крепкого рубля - Решетников
Минэкономразвития считает, что предложения Минфина по направлению части бюджетных доходов на валютные интервенции не решат проблему крепкого рубля, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.

"Антон Германович (министр финансов...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:47
Путин поручил разработать комплекс мер по формированию спроса на редкие и редкоземельные металлы
Президент РФ Владимир Путин получил правительству разработать комплекс мер по формированию спроса на отечественные твердые полезные ископаемые, в том числе редкие и редкоземельные металлы, следует из сообщения на сайте правительства.

Поручение дано "в целях обеспечения...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:42
С начала года семьи распорядились маткапиталом на 162,5 млрд руб. - ПФР
Улучшение жилищных условий по-прежнему является наиболее популярным направлением использования средств материнского капитала, из выделенных 162,5 млрд рублей на эти цели направлено свыше 148 млрд рублей, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

"Пенсионный...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:39
"ЮниМетрикс" предложит владельцам облигаций увеличить срок обращения бондов на 4 года
ООО "ЮниМетрикс" опубликовало проект изменений в решение о выпуске облигаций 1-й серии, за который 8 июля должны будут проголосовать владельцы облигаций, сообщается на сайте эмитента.

Список владельцев облигаций, имеющих право голоса, зафиксирован 28 июня.

Среди...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:37
Набиуллина призвала вернуть бюджетное правило, вопрос - в каких валютах накапливать
Бюджетное правило - инструмент стабилизации курса, нужно возвращаться к нему, детали обновленной конструкции подлежат обсуждению, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Один из инструментов, который стабилизирует реальный эффективный курс, - это бюджетное правило....    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:30
Набиуллина: ЦБ по-прежнему видит возможность для снижения ставки, но ситуация очень изменчива
Банк России по-прежнему видит возможность для снижения ключевой ставки, но отмечает изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политики (ДКП) на экономику.

"Мы видим возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, но конечно здесь...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:23
Июньская инфляция в Испании обновила максимум за 37 лет
Потребительские цены в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, в июне взлетели на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления (INe). Результат превзошел средние ожидания...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:20
Системная докапитализация банкам РФ пока не нужна - Набиуллина
ЦБ РФ не видит необходимости в системной докапитализации банковского сектора, может потребоваться адресная, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Шок банковская система испытала большой, мы сейчас подводим, скажем так, какой-то баланс. (...) По нашей оценке,...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:17
Глава ЦБ: готовы существенно увеличить лимит на переводы физлиц за рубеж
Лимит на переводы средств за рубеж будет существенно увеличен с нынешних $150 тыс. в месяц.

"Для граждан перевод денег - готовы эту сумму (лимита) значительно увеличить", - сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде РСПП, комментируя выступление глава Минфина...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:15
"ДРП" установил ставку 13-го купона облигаций БО-001-01 на уровне 21%
ООО "Диомидовский рыбный порт" (ДРП, Владивосток) установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-001-01 в размере 21% годовых, говорится в сообщении компании.

Выпуск объемом 50 млн рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в июле 2019 года. Ставка текущего...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 29 июня движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,38 пункта (1,012%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2384,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2394,21 (-0,6%) пункта,...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:10
Решетников сообщил о значительном снижении импорта
Импорт товаров в РФ ушел от минимумов, когда падение к январю и февралю составляло 50%, но остаётся низким - минус 40%, особенно инвестиционный, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на съезде РСПП. "У нас импорт тоже несколько отошёл от самых минимальных...    читать дальше
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29 июня 2022 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 62,0613 руб.
Минимальное значение за месяц (с 30 мая по 29 июня) - 62,0613 руб. за доллар, максимальное значение - 76,3333 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 13,72 руб.

Это автоматическое сообщение.
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