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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июня в размере 52,9699 руб.
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28 июня 2022 года 16:31

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июня в размере 52,9699 руб.

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28 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июня, составляет 52,9699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,42 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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