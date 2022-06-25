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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 июня в размере 53,3234 руб., евро 55,964 руб.
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25 июня 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 июня в размере 53,3234 руб., евро 55,964 руб.
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25 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 53,3234 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,44 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 55,964 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,46 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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