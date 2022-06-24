.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,3261 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%. Объем ВВП составил 34,629 трлн руб. В большинстве отраслей экономики наблюдался рост производства
 
На сколько снизится добыча нефти в РФ
По итогам этого года в РФ добыча нефти без учета газового конденсата снизится на 10% к уровню прошлого года - до 438 млн т. Такой прогноз содержится в исследовании "Нефтегазовый рынок РФ в новых условиях" компании Kept (бывшее КПМГ в России)....
 
Магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу
Магазины беспошлинной торговли начнут продажу товаров для пассажиров, вылетающих в страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС)в конце июля - начале августа. Таким прогнозом поделились с "Известиями" представитель Евразийской ассоциации...
 
Новые требования к инвестпрограммам в ЖКХ
Минэкономразвития предлагает ввести единый порядок утверждения и контроля выполнения инвестпрограмм в ЖКХ, а также единые требования к цифровизации тарифного и инвестиционного регулирования, следует из законопроекта министерства, пишет "Коммерсант"....
 
24 июня 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,3261 руб.

 0  
24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,3261 руб.

Минимальный курс доллара США составил 53,08 руб., максимальный - 53,85 руб. Было заключено 40838 сделок. Объем торгов составил 90243,42 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 53,4 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 июня выросла на 0,05% и составила 43437,968 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43437,968 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 23,664 млрд руб., или на...
.
24 июня 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,0288 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0288 руб.

Минимальный курс юаня составил 7,975 руб., максимальный - 8,1784 руб. Было заключено 63487 сделок....    читать дальше
.
24 июня 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,3261 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,3261 руб.

Минимальный курс доллара США составил 53,08 руб., максимальный - 53,85 руб. Было заключено...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 55,9753 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 66 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9753 руб.

Минимальный курс евро составил 55,73 руб., максимальный - 56,4775 руб. Было заключено 15950 сделок....    читать дальше
.
24 июня 2022 года 19:06
Рынок российских акций снизился на 0,1-0,5%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными. При этом внешние площадки демонстрировали позитивные сигналы.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%,...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 18:51
Еврокомиссия проверила готовность стран ЕС к дальнейшим перебоям с поставками газа
Еврокомиссия (ЕК) на фоне перебоев с поставками газа в ЕС изучила экстренные планы действий всех государств союза с целью проверить их готовность к дальнейшим проблемам с импортом газа, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы проверили планы действий всех стран ЕС на...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 18:41
Инфляционные ожидания россиян в июне выросли после снижения в мае и апреле
Инфляционные ожидания населения в июне выросли после снижения в мае и апреле, приблизившись к значениям августа - сентября 2021 года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

"Рост инфляционных ожиданий в июне произошел за счет повышения оценок респондентов без сбережений, то...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 18:14
Саммит ЕС поддержал присоединении Хорватии к зоне евро
Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал намерение Хорватии присоединиться к еврозоне и ввести у себя единую европейскую валюту.

"Это важное решение, которое было одобрено Европейским советом. Имплементация произойдет в ближайшие месяцы, и мы горячо...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 53,2942 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 548 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,2942 руб.

Минимальный курс доллара США составил 53,03 руб., максимальный - 53,715 руб. Было...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 17:53
Прибыль "Райффайзенбанка" по РСБУ в 2021 году выросл на 6%
Райффайзенбанк раскрыл размер чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД): в 2021 году она выросла на 6% - до 38,7 млрд рублей, следует из сообщения банка.

ЦБ РФ ранее для ограничения рисков санкций принял решение временно сократить объем...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 17:35
Запад несет ответственность за проблемы в мировой торговле и финансовой системе - Путин
Стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители не имеет отношения к российской специальной военной операции в Украине и стал следствием безответственной политики стран G7, заявил президент РФ Владимир Путин. "Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 17:22
Внешний долг Китая в 1-м квартале снизился на 1%
Внешний долг Китая на конец первого квартала составлял $2,71 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE). По сравнению с показателем на конец 2021 года он уменьшился на 1%.

На долю средне- и долгосрочных обязательств в конце марта...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 27.06 по 03.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 17:11
В России началась работа по созданию федеральной карты-схемы земель сельхозназначения
Минсельхоз приступил к созданию в России федеральной карты-схемы земель сельхозназначения, которая будет составляться в разрезе субъектов РФ, сообщает ведомство.

Пилотными регионами стали Калининградская, Московская, Белгородская области и Татарстан, максимально...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 17:09
Мосбиржа зарегистрировала облигации оператора сервиса Whoosh на 3,5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 27 июня по 4 июля
В пятницу, 1 июля, в Канаде праздник - День Канады.

.

.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.