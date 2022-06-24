24 июня 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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24 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.06 по 03.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|27.06.2022
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Май 2022
|27.06.2022
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Май 2022
|28.06.2022
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июнь 2022
|28.06.2022
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Апрель 2022
|28.06.2022
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Апрель 2022
|28.06.2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июнь 2022
|29.06.2022
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Май 2022
|29.06.2022
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2022
|29.06.2022
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июнь 2022
|29.06.2022
|15:30
|Изменение ВВП США
|I квартал 2022
|29.06.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 июня
|30.06.2022
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|I квартал 2022
|30.06.2022
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июнь 2022
|30.06.2022
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Май 2022
|30.06.2022
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Май 2022
|30.06.2022
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июнь 2022
|30.06.2022
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июнь 2022
|30.06.2022
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Май 2022
|30.06.2022
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Май 2022
|30.06.2022
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Май 2022
|30.06.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 июня
|30.06.2022
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Май 2022
|30.06.2022
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Апрель 2022
|30.06.2022
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Май 2022
|30.06.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 июня
|30.06.2022
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июнь 2022
|01.07.2022
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Май 2022
|01.07.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2022
|01.07.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июнь 2022
|01.07.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Июнь 2022
|01.07.2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Май 2022
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