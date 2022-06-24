Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

24 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.06 по 03.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43437,968 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 23,664 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0288 руб. Минимальный курс юаня составил 7,975 руб., максимальный - 8,1784 руб. Было заключено 63487 сделок.... Минимальный курс юаня составил 7,975 руб., максимальный - 8,1784 руб. Было заключено 63487 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,3261 руб. Минимальный курс доллара США составил 53,08 руб., максимальный - 53,85 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 53,08 руб., максимальный - 53,85 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 66 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9753 руб. Минимальный курс евро составил 55,73 руб., максимальный - 56,4775 руб. Было заключено 15950 сделок.... Минимальный курс евро составил 55,73 руб., максимальный - 56,4775 руб. Было заключено 15950 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными. При этом внешние площадки демонстрировали позитивные сигналы. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%,... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%,... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) на фоне перебоев с поставками газа в ЕС изучила экстренные планы действий всех государств союза с целью проверить их готовность к дальнейшим проблемам с импортом газа, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы проверили планы действий всех стран ЕС на... "Мы проверили планы действий всех стран ЕС на... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения в июне выросли после снижения в мае и апреле, приблизившись к значениям августа - сентября 2021 года, говорится в комментарии ЦБ РФ. "Рост инфляционных ожиданий в июне произошел за счет повышения оценок респондентов без сбережений, то... "Рост инфляционных ожиданий в июне произошел за счет повышения оценок респондентов без сбережений, то... читать дальше

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал намерение Хорватии присоединиться к еврозоне и ввести у себя единую европейскую валюту. "Это важное решение, которое было одобрено Европейским советом. Имплементация произойдет в ближайшие месяцы, и мы горячо... "Это важное решение, которое было одобрено Европейским советом. Имплементация произойдет в ближайшие месяцы, и мы горячо... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 548 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,2942 руб. Минимальный курс доллара США составил 53,03 руб., максимальный - 53,715 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 53,03 руб., максимальный - 53,715 руб. Было... читать дальше

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Райффайзенбанк раскрыл размер чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД): в 2021 году она выросла на 6% - до 38,7 млрд рублей, следует из сообщения банка. ЦБ РФ ранее для ограничения рисков санкций принял решение временно сократить объем... ЦБ РФ ранее для ограничения рисков санкций принял решение временно сократить объем... читать дальше

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Стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители не имеет отношения к российской специальной военной операции в Украине и стал следствием безответственной политики стран G7, заявил президент РФ Владимир Путин. "Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении... читать дальше

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Внешний долг Китая на конец первого квартала составлял $2,71 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE). По сравнению с показателем на конец 2021 года он уменьшился на 1%. На долю средне- и долгосрочных обязательств в конце марта... На долю средне- и долгосрочных обязательств в конце марта... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27.06 по 03.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Минсельхоз приступил к созданию в России федеральной карты-схемы земель сельхозназначения, которая будет составляться в разрезе субъектов РФ, сообщает ведомство. Пилотными регионами стали Калининградская, Московская, Белгородская области и Татарстан, максимально... Пилотными регионами стали Калининградская, Московская, Белгородская области и Татарстан, максимально... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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В пятницу, 1 июля, в Канаде праздник - День Канады. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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