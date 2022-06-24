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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,0321 руб.
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24 июня 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,0321 руб.
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24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 81 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0321 руб. Минимальный курс юаня составил 7,9733 руб., максимальный - 8,09 руб. Было заключено 1549 сделок. Объем торгов составил 3666,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 7,99 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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24 июня 2022 года 16:28
ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3157,73 (-1,95) руб./грамм; на серебро - 36,32 (-0,43) руб./грамм; на платину - 1575,52 (-21,6) руб./грамм; на палладий - 3226,47 (+27,08) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.24 июня 2022 года 16:27
4 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-243 на 21 млрд 413,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.24 июня 2022 года 16:27
Доля нерезидентов в ОФЗ в мае не изменилась, на 1 июня 2022 года составила 17,7%, как и месяцем ранее, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это минимальный уровень с 1 декабря 2012 года (тогда их доля составляла 17,4% при объеме инвестиций 557 млрд рублей). Абсолютный максимум... читать дальше
.24 июня 2022 года 16:20
Глобальные торговые потоки в апреле снизились по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе из-за вызванных пандемией COVID-19 локдаунов в Китае, ослаблением потребительского спроса и военной спецоперации России на Украине. Индикатор мирового товарооборота,... читать дальше
.24 июня 2022 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 55,73/65,92 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,73/65,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 65 коп., Cредний курс продажи...
.24 июня 2022 года 15:59
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 55,964 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,46 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 июня 2022 года 15:59
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 53,3234 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,44 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 июня 2022 года 15:54
Более 9,2 млрд рублей будет выделено до 2025 года из федерального бюджета на строительство обхода г.Усолье-Сибирское (Иркутская область), говорится в распоряжении правительства РФ. В том числе 2 млрд рублей будет выделено в 2023 году, 7,217 млрд рублей - в 2024... читать дальше
.24 июня 2022 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 24 июня составил 53,3234 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 53,3234 руб. По... читать дальше
.24 июня 2022 года 15:44
ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) увеличило объем размещения 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 с 3 млрд до 3,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 13,50% годовых, что... читать дальше
.24 июня 2022 года 15:32
Падение пассажиропотока российских авиакомпаний в июне замедлилось до 20% против 24% в мае, подсчитали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). "По предварительной оценке экспертов АЭВТ, за истекший период июня этого года отставание в сегменте... читать дальше
.24 июня 2022 года 15:30
В понедельник, 27 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,59 млн
В понедельник, 27 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,59 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.24 июня 2022 года 15:30
В понедельник, 27 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 52,92 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.24 июня 2022 года 15:30
В понедельник, 27 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 3,27 млрд руб.
В понедельник, 27 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 3,27 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.24 июня 2022 года 15:23
Вена вновь признана лучшим для жизни городом мира, вернувшись на первую строчку рейтинга после двухлетнего перерыва, говорится в исследовании The Economist Intelligence Unit (EIU). Лидером прошлогоднего рейтинга был новозеландский Окленд, возглавивший список из-за того,... читать дальше
.24 июня 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 140 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9464 руб. Минимальный курс евро составил 55,6675 руб., максимальный - 56,465 руб. Было заключено 11354... читать дальше
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