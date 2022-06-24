24 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июнь 2022
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Май 2022
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июнь 2022
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июнь 2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2022
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Май 2022
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24 июня 2022 года 10:29
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО "ЭкоЛайн-ВторПласт" серии КО-02, сообщается на сайте депозитария.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-02-00066-L.
Номинал одной облигации - 2 млн рублей, другие параметры займа не... читать дальше
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24 июня 2022 года 10:26
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,81 пункта (0,574%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2390,73 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,25 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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24 июня 2022 года 10:25
Холдинг "Объединенные кондитеры", анонсировавший в апреле франчайзинговый проект для расширения фирменной розничной сети "Аленка", открыл первый магазин по франшизе.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, магазин начал работать в Ярославле. Его площадь... читать дальше
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24 июня 2022 года 10:18
Доллар США и евро немного укрепляются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу утром, рубль слегка понижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 53,53-53,85 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил... читать дальше
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24 июня 2022 года 10:13
Банк России продлевает на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года действие ранее введенного послабления по неприменению мер к банкам, в отношении которых были введены иностранные санкции, в случае несоблюдения ими лимитов открытых валютных позиций (ОВП), говорится в сообщении... читать дальше
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24 июня 2022 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в небольшом плюсе на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются сегодня, следуя за динамикой американского фондового рынка, который завершил... читать дальше
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24 июня 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61/64,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 592 коп., Cредний курс продажи упал...
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24 июня 2022 года 09:56
Правительство России увеличило размеры кредитов по льготной ставке, которые жители сёл могут брать на благоустройство своих домов, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
"Размер кредита, как и прежде, будет зависеть от региона, где живёт... читать дальше
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24 июня 2022 года 09:51
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1778 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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24 июня 2022 года 09:48
В мае потребительские цены в Японии увеличились на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Инфляция осталась на апрельском уровне, который стал максимальным за 7,5 лет и превысил отметку в... читать дальше
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24 июня 2022 года 09:40
В мае розничные продажи в Великобритании снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривал снижение показателя на 0,7%.... читать дальше
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24 июня 2022 года 09:35
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июня составили по Российской Федерации 1941,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1825,6 млрд руб.
На начало... читать дальше
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24 июня 2022 года 09:33
Глава германского концерна E.ON Леонард Бирнбаум считает, что ФРГ в условиях сокращения поставок природного газа из России должна изыскать возможности всемерного наращивания добычи внутри страны, включая гидроразрыв пласта.
"Теперь мы должны искать без табу все... читать дальше
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24 июня 2022 года 09:25
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 542 млн 107 тыс. 974, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше
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24 июня 2022 года 09:18
Катар требует от Европы заключения контрактов на длительный срок, если она хочет больше газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Требование выставлено после того, как Германия заключила 20-летний контракт на покупку СПГ в... читать дальше
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24 июня 2022 года 09:11
Крупнейшие банки, работающие в США, имеют сильный уровень капитала и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС).
Совокупный убыток 34-х ведущих банков может превысить $600 млрд при... читать дальше
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