ЦБ РФ установил курс доллара на сегодняня в размере 53,3578 руб., курс евро - в размере 55,9886 руб.

фициальный курс евро, установленныйРФ с 24 июня, составляет 55,9886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,79 коп.

24 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 53,3578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,90 коп.

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Правительство включило федеральный проект "Генеральная уборка" в состав государственной программы «Охрана окружающей среды», что позволит запустить субсидирование специально отобранных экологических проектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил... читать дальше

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Ростуризм одобрил заявку на создание в Свердловской области национального туристического маршрута по местам промышленников Демидовых, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. "Только что в Ростуризме одобрена заявка на создание национального маршрута по местам Демидовых -... читать дальше

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При поддержке службы занятости в Москве с начала года трудоустроились более 46 тыс. жителей, из них большинство - с начала весны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "С начала 2022 года больше 46 тыс. москвичей трудоустроились при поддержке службы занятости населения, из них 35... читать дальше

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Правительство России поможет снизить риски срыва реализации концессионных соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов. Постановление, разрешающее менять их основные параметры из-за санкционных ограничений, подписал... Постановление, разрешающее менять их основные параметры из-за санкционных ограничений, подписал... читать дальше

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В Европейском союзе 12 государств полностью или частично остались без газа из России, поведение Москвы в последние недели существенно обострило риски, сообщила уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон. "Ситуация острая уже с начала прошлогодней... "Ситуация острая уже с начала прошлогодней... читать дальше

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Банковские счета типа "С", введенные в РФ президентским указом от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", теперь можно будет открывать не только нерезидентам. Новый режим для счетов "С" взамен действовавшего с 18 марта... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки более 1,1 тыс. человек, скончался 61 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 25 июня, в РФ выявлено 3... читать дальше

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Госкомпании заключили в 1-м квартале текущего года 423,9 тыс. договоров на 3,3 трлн рублей, что в денежном выражении на 25% меньше аналогичного показателя 2021 года, говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применений закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... читать дальше

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Экономике США будет легче избежать рецессии, если Федеральная резервная система (ФРС) будет поднимать базовую ставку быстрее, чем обычно, чтобы взять под контроль инфляцию, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Агрессивное... Агрессивное... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 542 млн 916 тыс. 270, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 327 тыс.... читать дальше

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Падение цен на медь на этой неделе стало максимальным за последний год, сообщает MarketWatch. Хотя котировки июльских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов в пятницу выросли на 0,6%, до $3,76 за фунт, за пять рабочих дней металл потерял в цене... Хотя котировки июльских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов в пятницу выросли на 0,6%, до $3,76 за фунт, за пять рабочих дней металл потерял в цене... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 53,3234 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,44 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 55,964 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 55,964 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43437,968 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 23,664 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0288 руб. Минимальный курс юаня составил 7,975 руб., максимальный - 8,1784 руб. Было заключено 63487 сделок.... Минимальный курс юаня составил 7,975 руб., максимальный - 8,1784 руб. Было заключено 63487 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,3261 руб. Минимальный курс доллара США составил 53,08 руб., максимальный - 53,85 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 53,08 руб., максимальный - 53,85 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 66 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9753 руб. Минимальный курс евро составил 55,73 руб., максимальный - 56,4775 руб. Было заключено 15950 сделок.... Минимальный курс евро составил 55,73 руб., максимальный - 56,4775 руб. Было заключено 15950 сделок.... читать дальше

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