.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодняня в размере 53,3578 руб., курс евро - в размере 55,9886 руб.
.
24 июня 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодняня в размере 53,3578 руб., курс евро - в размере 55,9886 руб.
|0
24 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 53,3578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,90 коп. фициальный курс евро, установленный ЦБ РФ с 24 июня, составляет 55,9886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,79 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 июня 2022 года 17:39
Правительство утвердило правила предоставления господдержки в рамках федерального проекта "Генеральная уборка"
Правительство включило федеральный проект "Генеральная уборка" в состав государственной программы «Охрана окружающей среды», что позволит запустить субсидирование специально отобранных экологических проектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил... читать дальше
.25 июня 2022 года 16:12
Ростуризм одобрил заявку на создание в Свердловской области национального туристического маршрута по местам промышленников Демидовых, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. "Только что в Ростуризме одобрена заявка на создание национального маршрута по местам Демидовых -... читать дальше
.25 июня 2022 года 15:19
При поддержке службы занятости в Москве с начала года трудоустроились более 46 тыс. жителей, из них большинство - с начала весны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "С начала 2022 года больше 46 тыс. москвичей трудоустроились при поддержке службы занятости населения, из них 35... читать дальше
.25 июня 2022 года 14:21
Правительство России поможет снизить риски срыва реализации концессионных соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов. Постановление, разрешающее менять их основные параметры из-за санкционных ограничений, подписал... читать дальше
.25 июня 2022 года 13:29
В Европейском союзе 12 государств полностью или частично остались без газа из России, поведение Москвы в последние недели существенно обострило риски, сообщила уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон. "Ситуация острая уже с начала прошлогодней... читать дальше
.25 июня 2022 года 12:37
Банковские счета типа "С", введенные в РФ президентским указом от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", теперь можно будет открывать не только нерезидентам. Новый режим для счетов "С" взамен действовавшего с 18 марта... читать дальше
.25 июня 2022 года 11:58
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки более 1,1 тыс. человек, скончался 61 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 25 июня, в РФ выявлено 3... читать дальше
.25 июня 2022 года 11:14
Госкомпании заключили в 1-м квартале текущего года 423,9 тыс. договоров на 3,3 трлн рублей, что в денежном выражении на 25% меньше аналогичного показателя 2021 года, говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применений закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... читать дальше
.25 июня 2022 года 10:36
Глава ФРБ Сент-Луиса считает, что быстрый подъем ставки ФРС является лучшим способом избежать рецессии
Экономике США будет легче избежать рецессии, если Федеральная резервная система (ФРС) будет поднимать базовую ставку быстрее, чем обычно, чтобы взять под контроль инфляцию, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Агрессивное... читать дальше
.25 июня 2022 года 09:54
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 542 млн 916 тыс. 270, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 327 тыс.... читать дальше
.25 июня 2022 года 09:27
Падение цен на медь на этой неделе стало максимальным за последний год, сообщает MarketWatch. Хотя котировки июльских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов в пятницу выросли на 0,6%, до $3,76 за фунт, за пять рабочих дней металл потерял в цене... читать дальше
.25 июня 2022 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 53,3234 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,44 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 55,964 руб. По сравнению с...
.24 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 июня выросла на 0,05% и составила 43437,968 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43437,968 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 23,664 млрд руб., или на...
.24 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0288 руб. Минимальный курс юаня составил 7,975 руб., максимальный - 8,1784 руб. Было заключено 63487 сделок.... читать дальше
.24 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,3261 руб. Минимальный курс доллара США составил 53,08 руб., максимальный - 53,85 руб. Было заключено... читать дальше
.24 июня 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 66 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9753 руб. Минимальный курс евро составил 55,73 руб., максимальный - 56,4775 руб. Было заключено 15950 сделок.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.