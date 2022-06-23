.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 55,9819 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%. Объем ВВП составил 34,629 трлн руб. В большинстве отраслей экономики наблюдался рост производства
 
АКРА ожидает спад ВВП РФ в 2022 году на 7-9%, рост на 0,1% в 2023 году
Потенциальные темпы роста экономики РФ в среднесрочной перспективе в условиях санкций оцениваются в 0-1% против 1,5-2% по предыдущим оценкам, следует из обновленного доклада Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). "Ограничения на...
 
Минфин РФ констатирует погружение мировой экономики в стагфляцию
Мировая экономика погружается в стагфляцию в результате политики крупнейших западных государств: снижение или резкое замедление ВВП в ряде развитых стран произошло уже в 1-м квартале, а масштабы инфляционного давления вышли на беспрецедентный...
 
Маткапитал предлагают расширить использовать на покупку земли
В число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие поправки в закон подготовили эксперты Общероссийского народного фронта" (ОНФ),...
 
23 июня 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 55,9819 руб.

 0  
23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1091 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9819 руб.

Минимальный курс евро составил 55,515 руб., максимальный - 56,7 руб. Было заключено 14260 сделок. Объем торгов составил 34611,11 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,2025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
23 июня 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 июня выросла на 0,75% и составила 43414,304 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43414,304 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 322,579 млрд руб., или на...
.
23 июня 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 55,9819 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1091 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9819 руб.

Минимальный курс евро составил 55,515 руб., максимальный - 56,7 руб. Было заключено 14260 сделок....    читать дальше
.
23 июня 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 7,9959 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 7,9959 руб.

Минимальный курс юаня составил 7,9305 руб., максимальный - 8,092 руб. Была заключена 27091 сделка....    читать дальше
.
23 июня 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,3109 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 376 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,3109 руб.

Минимальный курс доллара США составил 52,8625 руб., максимальный - 53,95 руб. Было...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 19:02
Безработица в США может вырасти из-за усилий ФРС по сдерживанию инфляции - Пауэлл
Усилия Федеральной резервной системы (ФРС) по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня, низкого по историческим меркам, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл.

Также...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 18:54
Рынок российских акций вырос на 0,9% по индексу РТС и на 1,3% по индексу Мосбиржи
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов Мосбиржи и РТС несмотря на просевшую нефть. Лидировали в росте бумаги финансового сектора и "Газпром" (+2,6%), а также акции девелоперов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 18:48
Нефть продолжает дешеветь
Нефтяные котировки снижаются в четверг на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками мира может спровоцировать рецессию в глобальной экономике.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск подешевели на $0,58...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 18:42
Страны БРИКС приняли итоговую декларацию
Страны БРИКС приняли итоговую декларацию, опубликованной на сайте Кремля.

В частности, лидеры стран БРИКС призвали ведущие развитые государства проводить ответственную экономическую политику, сообщает сайт Кремля.

"Мы призываем ведущие развитые страны проводить...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 18:35
Пять инвестпроектов в Арктике получат субсидии на общую сумму в 1,4 млрд руб. в 2022 г.
Президиум Государственной комиссии по вопросам развития Арктики одобрил субсидии на 1,4 млрд рублей в 2022 году для пяти инвестиционных проектов в Арктике, сообщила пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева по итогам заседания Госкомиссии.

"Был поднят вопрос...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 18:26
Air Arabia с июля увеличивает число рейсов между Россией и ОАЭ
Авиакомпания Air Arabia с 1 июля будет выполнять два рейса ежедневно между Москвой и Шарджей вместо одного, это позволит сделать стыковку для перелета в третьи страны более удобной, сообщила менеджер по продажам авиаперевозчика Оксана Северина.

"В настоящее время мы...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 18:18
PPF Group продала контроль в российских "дочках" за 26 млрд руб., может полностью выйти из них до ноября 2023г
PPF Group в рамках первой части сделки продала контрольные доли в российских подразделениях за сумму около 26,4 млрд рублей.

Как говорится в годовом отчете группы, первая фаза включает продажу 50,5% в российском ХКФ банке, СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 18:09
"АвтоВАЗ" подал сигнал - рост выпуска автомобилей в 2023 г. на 16%, до 500 тыс. шт
"АвтоВАЗ" ориентирует своих поставщиков на увеличение выпуска автомобилей в 2023 году примерно на 16%: до 500 тыс. единиц против 430 тыс. штук, выпущенных по итогам 2021 года.

Соответствующий ориентир компании по производству на следующий год озвучил председатель...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 18:00
На развитие инфраструктуры регионы получат 35 млрд руб.
Финансирование регионов РФ на 35 млрд рублей одобрено для развития инфраструктуры, говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на решение правкомиссии по региональному развитию.

"Сегодня нами были одобрены региональные заявки на льготное финансирование в...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 53,349 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 852 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,349 руб.

Минимальный курс доллара США составил 52,87 руб., максимальный - 53,9225 руб. Было заключено...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 17:52
Cisco приняла решение свернуть бизнес в России и Белоруссии
Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. принял решение о постепенном прекращении работы в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании.

В марте компания приостановила все бизнес-операции в России и Белоруссии из-за событий на...    читать дальше
.
23 июня 2022 года 17:45
С начала года приняты решения о восстановлении прав почти 7 тыс. дольщиков
Наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) с начала 2022 года принял решения о восстановлении прав почти 7 тыс. пострадавших участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе фонда.

"С начала года Наблюдательный совет Фонда принял решения о...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.