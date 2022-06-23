Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 55,9819 руб.

Минимальный курс евро составил 55,515 руб., максимальный - 56,7 руб. Было заключено 14260 сделок. Объем торгов составил 34611,11 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,2025 руб. за евро.

23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1091 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9819 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43414,304 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 322,579 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1091 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9819 руб. Минимальный курс евро составил 55,515 руб., максимальный - 56,7 руб. Было заключено 14260 сделок.... Минимальный курс евро составил 55,515 руб., максимальный - 56,7 руб. Было заключено 14260 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 7,9959 руб. Минимальный курс юаня составил 7,9305 руб., максимальный - 8,092 руб. Была заключена 27091 сделка.... Минимальный курс юаня составил 7,9305 руб., максимальный - 8,092 руб. Была заключена 27091 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 376 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,3109 руб. Минимальный курс доллара США составил 52,8625 руб., максимальный - 53,95 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 52,8625 руб., максимальный - 53,95 руб. Было... читать дальше

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Усилия Федеральной резервной системы (ФРС) по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня, низкого по историческим меркам, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл. Также... Также... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов Мосбиржи и РТС несмотря на просевшую нефть. Лидировали в росте бумаги финансового сектора и "Газпром" (+2,6%), а также акции девелоперов. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше

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Нефтяные котировки снижаются в четверг на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками мира может спровоцировать рецессию в глобальной экономике. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск подешевели на $0,58... Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск подешевели на $0,58... читать дальше

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Страны БРИКС приняли итоговую декларацию, опубликованной на сайте Кремля. В частности, лидеры стран БРИКС призвали ведущие развитые государства проводить ответственную экономическую политику, сообщает сайт Кремля. В частности, лидеры стран БРИКС призвали ведущие развитые государства проводить ответственную экономическую политику, сообщает сайт Кремля. "Мы призываем ведущие развитые страны проводить... "Мы призываем ведущие развитые страны проводить... читать дальше

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Президиум Государственной комиссии по вопросам развития Арктики одобрил субсидии на 1,4 млрд рублей в 2022 году для пяти инвестиционных проектов в Арктике, сообщила пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева по итогам заседания Госкомиссии. "Был поднят вопрос... "Был поднят вопрос... читать дальше

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Авиакомпания Air Arabia с 1 июля будет выполнять два рейса ежедневно между Москвой и Шарджей вместо одного, это позволит сделать стыковку для перелета в третьи страны более удобной, сообщила менеджер по продажам авиаперевозчика Оксана Северина. "В настоящее время мы... "В настоящее время мы... читать дальше

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PPF Group в рамках первой части сделки продала контрольные доли в российских подразделениях за сумму около 26,4 млрд рублей. Как говорится в годовом отчете группы, первая фаза включает продажу 50,5% в российском ХКФ банке, СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной... Как говорится в годовом отчете группы, первая фаза включает продажу 50,5% в российском ХКФ банке, СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной... читать дальше

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"АвтоВАЗ" ориентирует своих поставщиков на увеличение выпуска автомобилей в 2023 году примерно на 16%: до 500 тыс. единиц против 430 тыс. штук, выпущенных по итогам 2021 года. Соответствующий ориентир компании по производству на следующий год озвучил председатель... Соответствующий ориентир компании по производству на следующий год озвучил председатель... читать дальше

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Финансирование регионов РФ на 35 млрд рублей одобрено для развития инфраструктуры, говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на решение правкомиссии по региональному развитию. "Сегодня нами были одобрены региональные заявки на льготное финансирование в... "Сегодня нами были одобрены региональные заявки на льготное финансирование в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 852 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,349 руб. Минимальный курс доллара США составил 52,87 руб., максимальный - 53,9225 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 52,87 руб., максимальный - 53,9225 руб. Было заключено... читать дальше

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Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. принял решение о постепенном прекращении работы в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании. В марте компания приостановила все бизнес-операции в России и Белоруссии из-за событий на... В марте компания приостановила все бизнес-операции в России и Белоруссии из-за событий на... читать дальше

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Наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) с начала 2022 года принял решения о восстановлении прав почти 7 тыс. пострадавших участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе фонда. "С начала года Наблюдательный совет Фонда принял решения о... "С начала года Наблюдательный совет Фонда принял решения о... читать дальше

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