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23 июня 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,3109 руб.
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23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 376 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,3109 руб. Минимальный курс доллара США составил 52,8625 руб., максимальный - 53,95 руб. Было заключено 60297 сделок. Объем торгов составил 122189,91 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 53,54 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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