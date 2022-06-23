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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 55,9604 руб.
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23 июня 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 55,9604 руб.

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23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9604 руб.

Минимальный курс евро составил 55,5 руб., максимальный - 56,56 руб. Было заключено 12816 сделок. Объем торгов составил 30525,39 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,0425 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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