Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 55,9604 руб.

Минимальный курс евро составил 55,5 руб., максимальный - 56,56 руб. Было заключено 12816 сделок. Объем торгов составил 30525,39 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,0425 руб. за евро.

23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9604 руб.

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Американские фондовые индексы растут при открытии торгов в четверг после падения накануне. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск поднялось на 0,54% - до 30646,39 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск поднялось на 0,54% - до 30646,39 пункта. Standard & Poor's 500 с открытия рынка поднялся на 0,46% - до... Standard & Poor's 500 с открытия рынка поднялся на 0,46% - до... читать дальше

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АО "Атомэнергопром" (входит в ГК "Росатом") приобрела 33% акций оператора спутниковой связи "Амтел", сообщила компания. Структура "Росатома" получила эти акции 22 июня. Структура "Росатома" получила эти акции 22 июня. Ранее объем приобретенного пакета не раскрывался. Как сообщалось, соответствующий пакет... Ранее объем приобретенного пакета не раскрывался. Как сообщалось, соответствующий пакет... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 21-го купона облигаций 32-й серии в размере 9,9% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена в размере 8,95%... Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена в размере 8,95%... читать дальше

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Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) в перспективе могут изменить формат присутствия на рынке бункеровочных услуг. Такое мнение высказал президент СРО "Российская ассоциация морских и речных бункеровщиков" Виталий Ковалев на XV Всероссийском форуме "Современное... читать дальше

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ДОМ.РФ приобрел в рамках оферты 2 тыс. 879 облигаций серии 001Р-01R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 0,02% выпуска. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 0,02% выпуска. ДОМ.РФ... ДОМ.РФ... читать дальше

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Ведомства РФ обсуждают модернизацию зернового и подсолнечного демпферного механизма при экспорте продукции АПК. Речь идет о дисконте к экспортной пошлине на зерно и подсолнечник и постепенном переводе пошлин на рубли, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из... читать дальше

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ЦБ РФ с 24 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3159,68 (+7,42) руб./грамм; на серебро - 36,75 (-0,37) руб./грамм; на платину - 1597,12 (-9,63) руб./грамм; на палладий - 3199,39 (-29,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-242 на 20 млрд 984,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в конце июня - начале июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-09 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по доходности - премия не... Ориентир по доходности - премия не... читать дальше

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Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на $66,6 млрд (на 29,6%) и достиг рекордных $291,4 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале дефицит составил $224,8... Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале дефицит составил $224,8... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО ИК "Фридом финанс" на уровне "ruВВВ" и изменило прогноз по рейтингу со "стабильного" на "развивающийся", сообщается в пресс-релизе агентства. В релизе отмечается, что компания владеет долей 93%... В релизе отмечается, что компания владеет долей 93%... читать дальше

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Аналитики Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) ожидают более быстрого повышения процентных ставок Европейским центральным банком, чем это прогнозировалось ранее. Они предполагают, что в июле стоимость кредитования в еврозоне будет увеличена на 25 базисных пунктов, в... Они предполагают, что в июле стоимость кредитования в еврозоне будет увеличена на 25 базисных пунктов, в... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 55,9886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,79 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 53,3578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,90 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Карты платежной системы "Мир" начал принимать еще один турецкий банк - HalkBank, следует из информации на официальном сайте платежной системы. "На территории Турции вы можете снимать наличные и оплачивать покупки в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi,... "На территории Турции вы можете снимать наличные и оплачивать покупки в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 54,86/66,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи...

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