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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%. Объем ВВП составил 34,629 трлн руб. В большинстве отраслей экономики наблюдался рост производства
 
АКРА ожидает спад ВВП РФ в 2022 году на 7-9%, рост на 0,1% в 2023 году
Потенциальные темпы роста экономики РФ в среднесрочной перспективе в условиях санкций оцениваются в 0-1% против 1,5-2% по предыдущим оценкам, следует из обновленного доклада Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). "Ограничения на...
 
Использование маткапитала предлагают расширить на покупку земли
В число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие поправки в закон подготовили эксперты Общероссийского народного фронта" (ОНФ),...
 
Ритейлеры начинают ввозить электронику через параллельный импорт
"Связной" первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Представитель сети "Связной" рассказал "Коммерсанту", что компания расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов,...
 
23 июня 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Июнь 2022
15:30 Баланс счета текущих операций США I квартал 2022
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 12 по 18 июня
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 05 по 11 июня
18:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 11 по 17 июня

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
23 июня 2022 года 10:28
В России упрощена покупка жилья в кооперативах с помощью материнского капитала
В России сокращён перечень документов, необходимых для направления средств материнского капитала на покупку квартиры через жилищно-строительные или жилищно-накопительные кооперативы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил...    читать дальше
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23 июня 2022 года 10:26
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 23 июня снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,98 пункта (0,505%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2361,54 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 8,77 пункта (0,625%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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23 июня 2022 года 10:21
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1770 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1770 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 июня 2022 года 10:18
Доллар стабилен, евро снижается в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар США стабилен, евро немного дешевеет на "Московской бирже". Рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 52,91-53,16 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 53,15 руб. (без...    читать дальше
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23 июня 2022 года 10:12
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг банка "ПСКБ", прогноз - "развивающийся"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО Банк "ПСКБ" на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу изменён с "позитивного" на "развивающийся", говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой...    читать дальше
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23 июня 2022 года 10:04
Фондовый рынок России начал торги в минусе
Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в красной зоне на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и негативной динамики цен на нефть.

Европейские фондовые рынки закрылись на понижательном тренде.

Американские фондовые индексы завершили...    читать дальше
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23 июня 2022 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 57,12/65,11 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,12/65,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 286 коп., Cредний курс продажи...
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23 июня 2022 года 10:02
"Сибирский КХП" установил ставку 11-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,25%
ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 11-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 14,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020...    читать дальше
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23 июня 2022 года 09:58
Минэнерго США откладывает публикацию данных о запасах нефти из-за проблем в электронных системах
Министерство энергетики США откладывает публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, которые должно было обнародовать в четверг в 18:00 мск, из-за проблем в электронных системах.

"Наши эксперты работают над решением для восстановления...    читать дальше
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23 июня 2022 года 09:47
Polymetal подтвердил на этот год прогноз производства в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте
Polymetal подтвердил прогноз производства на 2022 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте, говорится в сообщении компании.

"Из-за ограничений, введенных в КНР в связи с COVID, а также под влиянием санкций сохраняются значительные трудности в логистике продаж,...    читать дальше
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23 июня 2022 года 09:39
Банк России готов перенести на 2 года сроки применения стандарта МСФO-17 для страховщиков
Банк России опубликовал проект указания о переносе сроков применения Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 17 "Договоры страхования" и новых правил подготовки финансовой отчетности по МСФO-17 на 2 года - с 1 января 2023 года на 1 января 2025 года.

Также...    читать дальше
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23 июня 2022 года 09:31
"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов за 2022 год
Группа "Интерфакс" представила ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2022 год.

Список лучших университетов России возглавил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный...    читать дальше
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23 июня 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1879,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3394,66 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июня составили по Российской Федерации 1879,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1772 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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23 июня 2022 года 09:19
Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики
Сегодня фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов на фоне снижения американского фондового рынка из-за опасений по поводу дальнейшего роста процентных ставок, который может замедлить рост мировой...    читать дальше
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23 июня 2022 года 09:17
ВТБ разместит 24 июня однодневные бонды серии КС-4-243 на 50 млрд рублей
3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-243 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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23 июня 2022 года 09:17
Число случаев COVID-19 в мире превысило 541 млн
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 541 млн 374 тыс. 90, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19...    читать дальше
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