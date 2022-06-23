23 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июнь 2022
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|I квартал 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 июня
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 июня
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 июня
Это автоматическое сообщение.
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23 июня 2022 года 10:28
В России сокращён перечень документов, необходимых для направления средств материнского капитала на покупку квартиры через жилищно-строительные или жилищно-накопительные кооперативы.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил... читать дальше
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23 июня 2022 года 10:26
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,98 пункта (0,505%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2361,54 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 8,77 пункта (0,625%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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23 июня 2022 года 10:21
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1770 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 июня 2022 года 10:18
Доллар США стабилен, евро немного дешевеет на "Московской бирже". Рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 52,91-53,16 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 53,15 руб. (без... читать дальше
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23 июня 2022 года 10:12
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО Банк "ПСКБ" на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу изменён с "позитивного" на "развивающийся", говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой... читать дальше
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23 июня 2022 года 10:04
Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в красной зоне на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и негативной динамики цен на нефть.
Европейские фондовые рынки закрылись на понижательном тренде.
Американские фондовые индексы завершили... читать дальше
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23 июня 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,12/65,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 286 коп., Cредний курс продажи...
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23 июня 2022 года 10:02
ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 11-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 14,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020... читать дальше
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23 июня 2022 года 09:58
Министерство энергетики США откладывает публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, которые должно было обнародовать в четверг в 18:00 мск, из-за проблем в электронных системах.
"Наши эксперты работают над решением для восстановления... читать дальше
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23 июня 2022 года 09:47
Polymetal подтвердил прогноз производства на 2022 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте, говорится в сообщении компании.
"Из-за ограничений, введенных в КНР в связи с COVID, а также под влиянием санкций сохраняются значительные трудности в логистике продаж,... читать дальше
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23 июня 2022 года 09:39
Банк России опубликовал проект указания о переносе сроков применения Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 17 "Договоры страхования" и новых правил подготовки финансовой отчетности по МСФO-17 на 2 года - с 1 января 2023 года на 1 января 2025 года.
Также... читать дальше
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23 июня 2022 года 09:31
Группа "Интерфакс" представила ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2022 год.
Список лучших университетов России возглавил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный... читать дальше
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23 июня 2022 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июня составили по Российской Федерации 1879,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1772 млрд руб.
На начало... читать дальше
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23 июня 2022 года 09:19
Сегодня фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов на фоне снижения американского фондового рынка из-за опасений по поводу дальнейшего роста процентных ставок, который может замедлить рост мировой... читать дальше
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23 июня 2022 года 09:17
3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-243 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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23 июня 2022 года 09:17
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 541 млн 374 тыс. 90, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше
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