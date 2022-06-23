ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июня в размере 53,2788 руб., евро - 55,8307 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 55,8307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,63 руб.

23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 53,2788 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,43 руб.

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В России сокращён перечень документов, необходимых для направления средств материнского капитала на покупку квартиры через жилищно-строительные или жилищно-накопительные кооперативы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил... Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,98 пункта (0,505%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2361,54 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 8,77 пункта (0,625%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 8,77 пункта (0,625%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1770 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Доллар США стабилен, евро немного дешевеет на "Московской бирже". Рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 52,91-53,16 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 53,15 руб. (без... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 52,91-53,16 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 53,15 руб. (без... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО Банк "ПСКБ" на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу изменён с "позитивного" на "развивающийся", говорится в сообщении агентства. Как отмечается, рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой... Как отмечается, рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой... читать дальше

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Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в красной зоне на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и негативной динамики цен на нефть. Европейские фондовые рынки закрылись на понижательном тренде. Европейские фондовые рынки закрылись на понижательном тренде. Американские фондовые индексы завершили... Американские фондовые индексы завершили... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,12/65,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 286 коп., Cредний курс продажи...

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ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 11-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 14,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020... Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020... читать дальше

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Министерство энергетики США откладывает публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, которые должно было обнародовать в четверг в 18:00 мск, из-за проблем в электронных системах. "Наши эксперты работают над решением для восстановления... "Наши эксперты работают над решением для восстановления... читать дальше

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Polymetal подтвердил прогноз производства на 2022 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте, говорится в сообщении компании. "Из-за ограничений, введенных в КНР в связи с COVID, а также под влиянием санкций сохраняются значительные трудности в логистике продаж,... "Из-за ограничений, введенных в КНР в связи с COVID, а также под влиянием санкций сохраняются значительные трудности в логистике продаж,... читать дальше

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Банк России опубликовал проект указания о переносе сроков применения Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 17 "Договоры страхования" и новых правил подготовки финансовой отчетности по МСФO-17 на 2 года - с 1 января 2023 года на 1 января 2025 года. Также... Также... читать дальше

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Группа "Интерфакс" представила ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2022 год. Список лучших университетов России возглавил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный... Список лучших университетов России возглавил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июня составили по Российской Федерации 1879,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1772 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов на фоне снижения американского фондового рынка из-за опасений по поводу дальнейшего роста процентных ставок, который может замедлить рост мировой... читать дальше

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3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-243 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 541 млн 374 тыс. 90, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше

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