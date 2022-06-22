Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 июня

22 июня. FINMARKET.RU -РФ с 23 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3152,26 (-77,97) руб./грамм; на серебро - 37,12 (-0,97) руб./грамм; на платину - 1606,75 (-48,38) руб./грамм; на палладий - 3228,91 (-60,24) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43091,725 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 522,441 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0199 руб. Минимальный курс юаня составил 7,9282 руб., максимальный - 8,1504 руб. Было заключено 29622... Минимальный курс юаня составил 7,9282 руб., максимальный - 8,1504 руб. Было заключено 29622... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,2733 руб. Минимальный курс доллара США составил 52,8 руб., максимальный - 53,95 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 52,8 руб., максимальный - 53,95 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,8728 руб. Минимальный курс евро составил 55,01 руб., максимальный - 56,9 руб. Было заключено 16797 сделок.... Минимальный курс евро составил 55,01 руб., максимальный - 56,9 руб. Было заключено 16797 сделок.... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во 2-м квартале 2022 года упал сразу на 10 п.п., опустившись до минус 31%, следует из результатов обследования, проведенного с 1 по 10 мая Федеральной службой госстатистики... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 11 по 17 июня не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 17 июня увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 17 июня увеличились на... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России увеличилась за май на 0,1%, или на 1 млн рублей , и на 1 июня 2022 г. составила 890 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле снижение задолженности составляло 11,8%. Задолженность... Задолженность... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 11 по 17 июня 2022 года подешевела на 2,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен замедлились. Неделей ранее они были снизились на 3,1%. Капуста белокочанная стала дешевле на 9,7%, помидоры - на 6,5%,... Капуста белокочанная стала дешевле на 9,7%, помидоры - на 6,5%,... читать дальше

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В мае 2022 года по сравнению с апрелем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 6,9% после роста на 6,3% в апреле, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 9,1%. В годовом выражении цены... читать дальше

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За период с 11 по 17 июня 2022 года в РФ потребительские цены снизились на 0,12% после снижения на 0,14% неделей ранее (с 4 по 10 июня), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Дефляция в РФ держится третью неделю подряд. С начала июня цены снизились на 0,26%, с... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся падением, к вечеру вышел в плюс благодаря коррекционному отскоку ряда blue chips во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка. Индекс МосБиржи превысил 2370 пунктов, хотя внешние площадки подавали негативные сигналы. В среду в Азии преобладала... В среду в Азии преобладала... читать дальше

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Американская экономика может испытать умеренную рецессию в ближайшем будущем, однако рынок труда по-прежнему останется сильным, сказал председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер в интервью онлайн-изданию Yahoo Finance. "У нас может быть пара... читать дальше

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Экспорт золота из РФ в феврале 2022 года составил почти 27,5 тонны, а в марте-апреле упал до 0,1 тонны суммарно, следует из материалов Ассоциации недропользователей Магаданской области. "В связи с введением рядом зарубежных стран санкций на операции с ЦБ РФ и Минфином... "В связи с введением рядом зарубежных стран санкций на операции с ЦБ РФ и Минфином... читать дальше

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Нефтяные котировки ускорили падение вечером в среду, приближаясь к минимуму за шесть недель из-за опасений по поводу глобального спроса на топливо. Участники нефтяного рынка следят за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в... Участники нефтяного рынка следят за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в... читать дальше

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ЦБ РФ исключил структуру "Открытия" из реестра операторов финансовых платформ, свидетельствует информация на сайте регулятора. ЦБ 22 июня принял решение исключить АО "Открытые цифровые решения" из реестра операторов финансовых платформ на основании заявления компании о... читать дальше

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Президент Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами обязательств по еврооблигациям РФ. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июня, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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