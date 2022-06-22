Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1853,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3368,89 млрд руб.

22 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 июня составили по Российской Федерации 1853,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1729,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1767,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1656 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 июня составили 3368,89 млрд руб. против 3312,71249 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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