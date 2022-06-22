22 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Май 2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Май 2022
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 июня
Это автоматическое сообщение.
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22 июня 2022 года 17:11
Финансирование ряда инвестпроектов из средств ФНБ начнется уже в текущем году, по некоторым возможна некоторая подвижка, но не отказ, заявил в интервью "Интерфаксу" первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.
"Там, где мы ищем замену части западного оборудования... читать дальше
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22 июня 2022 года 16:49
Производство продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) в мае-июне снизится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста в первые четыре месяца 2022 года, сообщила директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера... читать дальше
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22 июня 2022 года 16:41
2 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-241 на 18 млрд 107,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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22 июня 2022 года 16:34
Минэкономразвития при принятии решения о докапитализации банков будет учитывать несколько факторов, включая их планы по наращиванию кредитования: по оценке министерства, в ближайшее время нужен двузначный рост.
"Окончательные решения будем принимать где-то в конце года:... читать дальше
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22 июня 2022 года 16:22
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 55,8307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 162,59 коп.
Это автоматическое сообщение.
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22 июня 2022 года 16:22
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 53,2788 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 142,93 коп.
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22 июня 2022 года 16:19
ООО "Интерлизинг" завершило размещение 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 17 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13% годовых. Ставка 1-го купона установлена... читать дальше
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22 июня 2022 года 16:07
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в мае 2022 года подскочили на 7,7% в годовом выражении после роста на 6,8% в апреле, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в целом ожидали, что цены вырастут на 7,3%. Инфляция... читать дальше
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22 июня 2022 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 54,06/64,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 129 коп., Cредний курс продажи...
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22 июня 2022 года 15:59
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, снижающее ставку по программе льготной ипотеки с 9% до 7%. "Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору,... читать дальше
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22 июня 2022 года 15:53
Шесть профобъединений, представляющих различные секторы экономики, направили совместное обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением досрочно завершить мораторий на возбуждение дел о банкротстве и взыскание задолженности. По их мнению, эффект от него... читать дальше
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22 июня 2022 года 15:48
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) кредитный рейтинг на уровне "BBB+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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22 июня 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 13255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 53,2788 руб. По... читать дальше
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22 июня 2022 года 15:38
En+ Group на данный момент не ведет переговоры о продаже своих угольных ТЭС, рассказал "Интерфаксу" глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.
"Мы занимаемся развитием этих предприятий, нашего теплового бизнеса. Сейчас каких-то активных намерений и... читать дальше
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22 июня 2022 года 15:30
Американский фондовый индекс S&P 500 вступил в "медвежий" тренд в конце прошлой недели и может закончить полугодие худшим падением с 1932 года, полагают аналитики Deutsche Bank. По их мнению, динамика рынка акций во втором полугодии будет зависеть от того, сможет ли экономика... читать дальше
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22 июня 2022 года 15:30
В четверг, 23 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $235,2 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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