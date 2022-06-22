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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 54,7081 руб., курс евро - 57,4566 руб.
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Дорогостоящие инициативы по финансированию проектов в сфере строительства, ЖКХ, автодорог нужно соотносить с реальными возможностями бюджета, которому предстоит непростая трехлетка, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании президиума...
 
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Гохран предлагают наделить правом реализации на внешнем рынке драгметаллов и драгкамней из Госфонда России, говорится в материалах к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности, которая рассматривала соответствующий законопроект в...
 
22 июня 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 54,7081 руб., курс евро - 57,4566 руб.

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22 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 54,7081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 146,46 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 57,4566 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 134,37 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
22 июня 2022 года 17:11
Финансирование ряда инвестпроектов из средств ФНБ начнется уже в текущем году
Финансирование ряда инвестпроектов из средств ФНБ начнется уже в текущем году, по некоторым возможна некоторая подвижка, но не отказ, заявил в интервью "Интерфаксу" первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

"Там, где мы ищем замену части западного оборудования...    читать дальше
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22 июня 2022 года 16:49
Производство продукции ЛПК в мае-июне снизится после роста в первые четыре месяца - Минпромторг РФ
Производство продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) в мае-июне снизится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста в первые четыре месяца 2022 года, сообщила директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера...    читать дальше
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22 июня 2022 года 16:41
ВТБ разместил 36,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-241 на 18,1 млрд рублей
2 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-241 на 18 млрд 107,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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22 июня 2022 года 16:34
Минэкономразвития при принятии решения о докапитализации банков будет учитывать ряд факторов
Минэкономразвития при принятии решения о докапитализации банков будет учитывать несколько факторов, включая их планы по наращиванию кредитования: по оценке министерства, в ближайшее время нужен двузначный рост.

"Окончательные решения будем принимать где-то в конце года:...    читать дальше
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22 июня 2022 года 16:22
ЦБ РФ установил курс евро с 23 июня в размере 55,8307 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 55,8307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 162,59 коп.

Это автоматическое сообщение.
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22 июня 2022 года 16:22
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июня в размере 53,2788 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 53,2788 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 142,93 коп.

Это автоматическое сообщение.
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22 июня 2022 года 16:19
"Интерлизинг" полностью разместил облигации на 1,5 млрд рублей
ООО "Интерлизинг" завершило размещение 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 17 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13% годовых. Ставка 1-го купона установлена...    читать дальше
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22 июня 2022 года 16:07
Инфляция в Канаде в мае составила максимальные с 1983 года 7,7%
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в мае 2022 года подскочили на 7,7% в годовом выражении после роста на 6,8% в апреле, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в целом ожидали, что цены вырастут на 7,3%. Инфляция...    читать дальше
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22 июня 2022 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 54,06/64,81 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 54,06/64,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 129 коп., Cредний курс продажи...
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22 июня 2022 года 15:59
Премьер РФ подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, снижающее ставку по программе льготной ипотеки с 9% до 7%. "Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору,...    читать дальше
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22 июня 2022 года 15:53
Представители финсектора и ЖКХ просят главу правительства досрочно завершить мораторий на банкротства и взыскания
Шесть профобъединений, представляющих различные секторы экономики, направили совместное обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением досрочно завершить мораторий на возбуждение дел о банкротстве и взыскание задолженности. По их мнению, эффект от него...    читать дальше
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22 июня 2022 года 15:48
АКРА присвоило оператору магазинов Henderson рейтинг "BBB+(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) кредитный рейтинг на уровне "BBB+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
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22 июня 2022 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 22 июня составил 53,2788 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 13255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 53,2788 руб. По...    читать дальше
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22 июня 2022 года 15:38
En+ не ведет переговоры о продаже угольных активов
En+ Group на данный момент не ведет переговоры о продаже своих угольных ТЭС, рассказал "Интерфаксу" глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.

"Мы занимаемся развитием этих предприятий, нашего теплового бизнеса. Сейчас каких-то активных намерений и...    читать дальше
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22 июня 2022 года 15:30
Индекс S&P 500 может закончить полугодие худшим падением с Великой депрессии - аналитики Deutsche Bank
Американский фондовый индекс S&P 500 вступил в "медвежий" тренд в конце прошлой недели и может закончить полугодие худшим падением с 1932 года, полагают аналитики Deutsche Bank. По их мнению, динамика рынка акций во втором полугодии будет зависеть от того, сможет ли экономика...    читать дальше
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22 июня 2022 года 15:30
В четверг, 23 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $235,2 млн
В четверг, 23 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $235,2 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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