Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 57,3866 руб.

Минимальный курс евро составил 56,26 руб., максимальный - 58,75 руб. Было заключено 22998 сделок. Объем торгов составил 57107,25 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,26 руб. за евро.

21 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,3866 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 43614,166 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 41,375 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2576 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1135 руб., максимальный - 8,4639 руб. Было заключено 31988... Минимальный курс юаня составил 8,1135 руб., максимальный - 8,4639 руб. Было заключено 31988... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14835 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 54,6043 руб. Минимальный курс доллара США составил 53,72 руб., максимальный - 55,85 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 53,72 руб., максимальный - 55,85 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,3866 руб. Минимальный курс евро составил 56,26 руб., максимальный - 58,75 руб. Было заключено 22998 сделок.... Минимальный курс евро составил 56,26 руб., максимальный - 58,75 руб. Было заключено 22998 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим ростом индексов, завершил вторник разнонаправленно. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,9% и составил 2358,81 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,9% и составил 2358,81 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,65% - до 2379,97 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,65% - до 2379,97 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям. Для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в РФ и передавать им права пользования участками недр. Согласно действующему... Согласно действующему... читать дальше

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Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил увеличить срок действия в России комплексной программы модернизации ЖКХ, в настоящее время рассчитанной на 3 года, до 10 лет. "Учитывая высокую капиталоемкость программы, просим увеличить ее до 10 лет: на первые годы... "Учитывая высокую капиталоемкость программы, просим увеличить ее до 10 лет: на первые годы... читать дальше

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Японская Toyota Motor Corp. более чем вдвое повысила прогноз продаж электромобилей. Теперь компания планирует, что к 2030 году она будет ежегодно продавать по 8 млн автомобилей с электрическими двигателями. В декабре был озвучен показатель в 3,5 млн, пишет... читать дальше

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OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) расширил депозитарию Сбербанка - JPMorgan Chase - специальную лицензию для сворачивания программы депозитарных расписок кредитной организации, продлив срок... читать дальше

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил во вторник на заседании Госсовета по строительству, что механизм корректировки цен госконтрактов нужно доработать, чтобы он работал не только в случае роста цен на первичные ресурсы, но и в ситуации снижения цен на... читать дальше

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Минфин предлагает наделить правительство РФ правом определять российскую организацию, которая сможет импортировать бензин и дизельное топливо и получать налоговый вычет по акцизу по факту проданного топлива. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, с которыми ознакомился... Согласно поправкам в Налоговый кодекс, с которыми ознакомился... читать дальше

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Италия в 2023 году начнет значительно сокращать импорт российского газа, заявил во вторник итальянский премьер Марио Драги. "Италия значительно сократит импорт газа из России с 2023 года", - пишет Bloomberg со ссылкой на главу итальянского правительства. "Италия значительно сократит импорт газа из России с 2023 года", - пишет Bloomberg со ссылкой на главу итальянского правительства. Кроме... Кроме... читать дальше

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В столице благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон могут построить до 40 млн кв. м недвижимости без уплотненной застройки и без выноса в новую Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. "В Москве порядка 10-15% территорий занято промзонами, которые не... "В Москве порядка 10-15% территорий занято промзонами, которые не... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20015 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 54,667 руб. Минимальный курс доллара США составил 54,1975 руб., максимальный - 55,9 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 54,1975 руб., максимальный - 55,9 руб. Было... читать дальше

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Евро и доллар США сильно падают на "Московской бирже" во вторник. Евро опустился до 57 руб. впервые с 28 мая 2015 года, доллар торгуется ниже 55 руб. впервые с 26 июня 2015 года. Курс евро составил 57,05 руб. в 17:31 мск, что на 1,8025 рубля ниже уровня закрытия... Курс евро составил 57,05 руб. в 17:31 мск, что на 1,8025 рубля ниже уровня закрытия...

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Норвегия в мае т.г. сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 0,8% относительно того же месяца прошлого года - до 1,83 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В апреле, согласно уточненным данным,... В апреле, согласно уточненным данным,... читать дальше

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