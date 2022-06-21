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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,5181 руб.
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21 июня 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,5181 руб.

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21 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5181 руб.

Минимальный курс евро составил 57,0775 руб., максимальный - 58,835 руб. Было заключено 9234 сделки. Объем торгов составил 21673,29 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,4325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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