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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1867,6 млрд руб.
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21 июня 2022 года 09:44
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1867,6 млрд руб.
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21 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1867,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1826 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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21 июня 2022 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 65,5871 руб.
Минимальное значение за месяц (с 22 мая по 21 июня) - 65,5871 руб. за доллар, максимальное значение - 76,7088 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,02 руб. Это автоматическое сообщение.
.21 июня 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 55,82/65,59 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,82/65,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 120 коп., Cредний курс продажи...
.21 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 21 июня средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 55,9/65,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,9/65,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 117 коп., средний...
.21 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 57,92/69,36 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 73 коп., Cредний курс продажи упал на...
.21 июня 2022 года 13:01
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка России и его облигаций на уровне "AAA(RU)", субординированных облигаций на уровне "AA-(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный... читать дальше
.21 июня 2022 года 12:55
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка России и его облигаций на уровне "AAA(RU)", субординированных облигаций на уровне "AA-(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный... читать дальше
.21 июня 2022 года 12:53
Минфин предлагает ввести временную надбавку к НДПИ для "Газпрома" - сумма изъятий может составить 416 млрд руб.
Минфин подготовил поправки в налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к НДПИ на добываемый в РФ газ. Сумма изъятий может составить 416 млрд рублей, следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс". Поправки вносятся в налоговый кодекс, статью 343,... читать дальше
.21 июня 2022 года 12:45
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о необходимости снятия ограничений в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в поставках продовольствия. "Проблема продовольственной безопасности занимает первую позицию в текущей глобальной повестке", - сказал сегодя... читать дальше
.21 июня 2022 года 12:36
Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) проводит активные интервенции на валютном рынке в этом году, чтобы ограничить обесценивание гонконгского доллара и удержать его от выхода за пределы целевого диапазона. Как говорится в... читать дальше
.21 июня 2022 года 12:26
Сингапур объявил о пакете финансовой помощи в объеме 1,5 млрд сингапурских долларов ($1,08 млрд) для поддержки населения с низким уровнем дохода и наиболее уязвимых групп граждан на фоне высокой инфляции. Пакет мер также предусматривает дополнительную помощь местным... читать дальше
.21 июня 2022 года 12:17
Экономисты американского банка Goldman Sachs Group Inc. ухудшили прогнозы роста экономики США и предупредили, что риск рецессии возрастает. На текущий момент экономисты банка оценивают вероятность вхождения экономики в рецессию в течение следующего года в 30% по... читать дальше
.21 июня 2022 года 12:08
Россия предлагает ускорить переход на расчеты в национальных валютах между странами-членами Евразэс, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Предлагаем ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы", - сказал Мишустин в ходе заседания... читать дальше
.21 июня 2022 года 12:07
Европейские рынки акций открыли торги во вторник на позитивной ноте, продолжив восстановление после худшего недельного падения с марта. Позитивная динамика наблюдается и на глобальных финансовых рынках: большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона... читать дальше
.21 июня 2022 года 12:01
ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) досрочно погасило 126 облигаций серии БО-П01, принесенные владельцами бумаг из-за нарушения эмитентом ковенант, говорится в сообщении компании. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей, таким образом, компания выплатила 1,13... читать дальше
.21 июня 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3023 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1905 руб., максимальный - 8,4645 руб. Было заключено 1714 сделок.... читать дальше
.21 июня 2022 года 11:59
Российские авиакомпании продолжают аккумулировать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". "Я хочу тоже отметить: у нас нет такого, что мы вот не вернули и забрали (у... читать дальше
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