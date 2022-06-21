Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1767,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3312,71 млрд руб.

21 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июня составили по Российской Федерации 1767,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1656 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1962,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1843 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 июня составили 3312,71 млрд руб. против 3271,88574 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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