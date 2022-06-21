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Минимальное значение за месяц (с 22 мая по 21 июня) - 65,5871 руб. за доллар, максимальное значение - 76,7088 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,02 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,82/65,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 120 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,9/65,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 117 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 57,92/69,36 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 73 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка России и его облигаций на уровне "AAA(RU)", субординированных облигаций на уровне "AA-(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный... Кредитный... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка России и его облигаций на уровне "AAA(RU)", субординированных облигаций на уровне "AA-(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный... Кредитный... читать дальше

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Минфин подготовил поправки в налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к НДПИ на добываемый в РФ газ. Сумма изъятий может составить 416 млрд рублей, следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс". Поправки вносятся в налоговый кодекс, статью 343,... Поправки вносятся в налоговый кодекс, статью 343,... читать дальше

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о необходимости снятия ограничений в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в поставках продовольствия. "Проблема продовольственной безопасности занимает первую позицию в текущей глобальной повестке", - сказал сегодя... "Проблема продовольственной безопасности занимает первую позицию в текущей глобальной повестке", - сказал сегодя... читать дальше

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Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) проводит активные интервенции на валютном рынке в этом году, чтобы ограничить обесценивание гонконгского доллара и удержать его от выхода за пределы целевого диапазона. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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Сингапур объявил о пакете финансовой помощи в объеме 1,5 млрд сингапурских долларов ($1,08 млрд) для поддержки населения с низким уровнем дохода и наиболее уязвимых групп граждан на фоне высокой инфляции. Пакет мер также предусматривает дополнительную помощь местным... читать дальше

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Экономисты американского банка Goldman Sachs Group Inc. ухудшили прогнозы роста экономики США и предупредили, что риск рецессии возрастает. На текущий момент экономисты банка оценивают вероятность вхождения экономики в рецессию в течение следующего года в 30% по... На текущий момент экономисты банка оценивают вероятность вхождения экономики в рецессию в течение следующего года в 30% по... читать дальше

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Россия предлагает ускорить переход на расчеты в национальных валютах между странами-членами Евразэс, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Предлагаем ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы", - сказал Мишустин в ходе заседания... читать дальше

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Европейские рынки акций открыли торги во вторник на позитивной ноте, продолжив восстановление после худшего недельного падения с марта. Позитивная динамика наблюдается и на глобальных финансовых рынках: большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона... Позитивная динамика наблюдается и на глобальных финансовых рынках: большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона... читать дальше

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ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) досрочно погасило 126 облигаций серии БО-П01, принесенные владельцами бумаг из-за нарушения эмитентом ковенант, говорится в сообщении компании. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей, таким образом, компания выплатила 1,13... Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей, таким образом, компания выплатила 1,13... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3023 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1905 руб., максимальный - 8,4645 руб. Было заключено 1714 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,1905 руб., максимальный - 8,4645 руб. Было заключено 1714 сделок.... читать дальше

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Российские авиакомпании продолжают аккумулировать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". "Я хочу тоже отметить: у нас нет такого, что мы вот не вернули и забрали (у... "Я хочу тоже отметить: у нас нет такого, что мы вот не вернули и забрали (у... читать дальше

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