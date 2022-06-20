Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 58,7847 руб.

Минимальный курс евро составил 58,155 руб., максимальный - 59,45 руб. Было заключено 15849 сделок. Объем торгов составил 36573,37 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,8475 руб. за евро.

20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7847 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43655,541 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 488,927 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7847 руб. Минимальный курс евро составил 58,155 руб., максимальный - 59,45 руб. Было заключено 15849... Минимальный курс евро составил 58,155 руб., максимальный - 59,45 руб. Было заключено 15849... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 754 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4682 руб. Минимальный курс юаня составил 8,39 руб., максимальный - 8,5447 руб. Было заключено 17089 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,39 руб., максимальный - 8,5447 руб. Было заключено 17089 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения фондовых настроений в Европе и попыток коррекции нефти вверх после падения. Индекс МосБиржи обновил максимум с конца мая и превысил рубеж 2400 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+11,7%), индекс РТС обновил максимум за 4... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 1-й декаде июня снизилось до 9,09% с 9,845% в 3-й декаде мая, сообщается... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первом квартале этого года увеличила экспорт на 60%. Компания также продолжает реализацию масштабного проекта по созданию мясного кластера в Тульской области, соглашение о котором было подписано на... читать дальше

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Американская энергетическая компания ConocoPhillips стала третьим иностранным партнером в катарском проекте по увеличению добычи газа и производства СПГ в стране, говорится в сообщении Qatar Energy. ConocoPhillips получит 25% в новом совместном предприятии, оставшиеся... ConocoPhillips получит 25% в новом совместном предприятии, оставшиеся... читать дальше

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Банк России сдвинул сроки перевода банков на предоставление отчетности через личный онлайн-кабинет на полгода - до 1 июля 2023 года, говорится в сообщении регулятора. "Срок перехода кредитных организаций и банковских холдингов на представление отчетности в Банк России через... читать дальше

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Акционеры ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года, говорится в сообщении компании. В середине мая в пресс-службе МГТС объясняли соответствующую рекомендацию совета... В середине мая в пресс-службе МГТС объясняли соответствующую рекомендацию совета... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "АПРИ "Флай Плэнинг" серии БО-П05 и включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций ПАО "НГК "Славнефть" серии 002P-04 объемом 10 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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Китай увеличил экспорт автомобилей в мае на 62,3% относительно того же месяца прошлого года - до 245 тыс., свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Это рекордный месячный показатель в текущем году, отмечает агентство "Синьхуа". Рост по сравнению с... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что против России и Белоруссии развязана настоящая экономическая война, и выразил уверенность, что совместными усилиями два государства справятся с этим беспрецедентным давлением. В ходе встречи в Минске с белорусским коллегой Романом... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-239 на 23 млрд 836,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3325,83 (-4,37) руб./грамм; на серебро - 39,45 (+0,37) руб./грамм; на платину - 1703,05 (-16,29) руб./грамм; на палладий - 3359,15 (-43,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Две трети россиян (66%) заявили, что в течение последнего месяца цены на основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги повышались быстрее, чем раньше, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), размещённые на официальном сайте... читать дальше

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