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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5127 руб.
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20 июня 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5127 руб.
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20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 899 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5127 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4801 руб., максимальный - 8,595 руб. Было заключено 1482 сделки. Объем торгов составил 2531,35 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,521 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Европейские рынки акций повышаются сегодня после худшей недели с марта, некоторые инвесторы расценивают недавнюю распродажу, которая привела к снижению стоимости акций, как возможность покупать бумаги. Инвесторы на этой неделе будут следить за выступлениями... читать дальше
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