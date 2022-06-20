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20 июня 2022 года 09:53

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1826 млрд руб.

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20 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 1826 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1954,2 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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