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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1826 млрд руб.
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20 июня 2022 года 09:53
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1826 млрд руб.
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20 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 1826 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1954,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.20 июня 2022 года 10:26
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Доллар США и евро растут в начале торгов на "Московской бирже", рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после укрепления в предыдущие дни. Участники торгов отыгрывают ситуацию на рынке нефти и продолжают анализировать итоги Петербургского международного... читать дальше
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