ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 56,7101 руб., евро - 59,3299 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 59,3299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,31 коп.

20 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 56,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,90 коп.

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в понедельник разнонаправленной динамикой. Китайский индекс Shanghai Composite к закрытию сессии опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,42%. Китайский индекс Shanghai Composite к закрытию сессии опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,42%. Народный банк КНР (НБК, Центробанк)... Народный банк КНР (НБК, Центробанк)... читать дальше

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Европейские рынки акций повышаются сегодня после худшей недели с марта, некоторые инвесторы расценивают недавнюю распродажу, которая привела к снижению стоимости акций, как возможность покупать бумаги. Инвесторы на этой неделе будут следить за выступлениями... Инвесторы на этой неделе будут следить за выступлениями... читать дальше

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Финансовый комитет Госдумы одобрил к принятию во второй чтении поправки, которые позволяют банкам с базовой лицензией временно, до 31 декабря 2023 г., открывать банковские (корреспондентские) счета в иностранных банках. До 31 декабря 2023 г. приостанавливается норма... До 31 декабря 2023 г. приостанавливается норма... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 899 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5127 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4801 руб., максимальный - 8,595 руб. Было заключено 1482 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,4801 руб., максимальный - 8,595 руб. Было заключено 1482 сделки.... читать дальше

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Биткойн торгуется около психологически важной отметки в $20000 в понедельник после падения курса криптовалюты в субботу до минимального за 18 месяцев уровня. По данным CoinDesk, курс биткойна на 11:35 мск составляет $20444. В субботу он опускался до $17630, однако в... По данным CoinDesk, курс биткойна на 11:35 мск составляет $20444. В субботу он опускался до $17630, однако в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 2,6 тыс. случаев, что стало минимальным значением с апреля 2020 года, госпитализированы за сутки свыше 600 человек, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-239 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9762% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,69% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,69% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Группа Home Credit B.V. сократила доли в "ХКФ банке", СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи" до 49,5%, утратив контроль. Как следует из ЕГРЮЛ, 1% в ХКФ банке, страховой и микрокредитной компаниях группы получил гражданин Грузии Авигдор... читать дальше

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В мае 2022 года в РФ было выдано 0,97 млн новых кредитных карт (прирост к апрелю - 6%). При этом в годовом сравнении их число сократилось на 6,9% (в мае 2021 года - 1,04 млн ед.), а по сравнению с "досанкционным" февралем - на 13,8% (в феврале 2022 года - 1,12 млн ед.). Такие... читать дальше

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ВТБ планирует подготовить новую стратегию развития взамен той, что истекает в 2022 году, рассказал в интервью "Интерфаксу" глава банка Андрей Костин. Действующая стратегия группы была принята в 2019 году и заканчивается в этом году. "Мы будем делать новую стратегию", - заявил... читать дальше

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ВТБ планирует сохранить присутствие на банковских рынках Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая и Индии, рассказал в интервью "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин. "Мы за исключением одного единственного случая нигде не продаем (дочерние банки), нигде. У... "Мы за исключением одного единственного случая нигде не продаем (дочерние банки), нигде. У... читать дальше

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ВТБ не видит проблемы с включением в периметр сделки с "Открытием" его дочернего НПФ и страховой компании, рассказал "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин. После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к... После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к... читать дальше

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Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group получил 25% в ООО "ЦБК Холдинг", созданного концерном "Россиум", следует из реестровых данных. Еще 25% получила ИК "Регион" Сергея Сударикова, 50% осталось у "Россиума" (подконтролен Роману Авдееву и... Еще 25% получила ИК "Регион" Сергея Сударикова, 50% осталось у "Россиума" (подконтролен Роману Авдееву и... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,96 пункта (0,678%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2369,94 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 7,31 пункта (0,556%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 7,31 пункта (0,556%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Кристофер Уоллер, член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), готов поддержать повышение базовой процентной ставки американским ЦБ на 75 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании, если ситуация в экономике США будет отвечать его ожиданиям. "ФРС... "ФРС... читать дальше

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Доллар США и евро растут в начале торгов на "Московской бирже", рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после укрепления в предыдущие дни. Участники торгов отыгрывают ситуацию на рынке нефти и продолжают анализировать итоги Петербургского международного... читать дальше

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