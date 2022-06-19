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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 56,7101 руб., евро - 59,3299 руб.
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Путин поручил подготовить новую стратегию автопрома, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки
19 июня 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 56,7101 руб., евро - 59,3299 руб.
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19 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 56,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,90 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 59,3299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,31 коп.
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19 июня 2022 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 56,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,90 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 59,3299 руб. По сравнению с...
.18 июня 2022 года 17:59
Параллельный импорт, при котором возможен ввоз товаров без получения согласия правообладателя, должен стать постоянным механизмом в РФ и сохранить свое действие даже после выхода страны из-под санкций, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.... читать дальше
.18 июня 2022 года 17:38
"Совкомфлот" не исключает корректировки судостроительной программы, ведет наблюдение за строительством флота, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Тонковидов. "У нас большая судостроительная программа, которая на 1 января 2022 года составляла 32 судна. Два... читать дальше
.18 июня 2022 года 17:16
Торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты питания более чем в три раза, до 7%, с 22% в августе прошлого года, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки цен в ритейле. "Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен... читать дальше
.18 июня 2022 года 16:44
Россия может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая в субботу на ПМЭФ-2022. "Мы уже видим движение к новой конфигурации нефтяного рынка, где формируются два контура цен: для... читать дальше
.18 июня 2022 года 15:53
Соглашения о создании более 40 гостиничных и санаторно-курортных комплексов на общую сумму более 200 млрд рублей подписаны на ПМЭФ-2022 представителями государства и бизнеса, сообщила пресс-служба Ростуризма. "На 25-ом Петербургском международном экономическом форуме... читать дальше
.18 июня 2022 года 15:32
Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев надеется на увеличение присутствия компании за рубежом к 2030 году вдвое, рассказал он на ПМЭФ. "Я думаю, что она (доля на международном рынке) примерно удвоится по объёму - и по экономическим показателям, и по физическому...
.18 июня 2022 года 14:58
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз - "стабильный", сообщила пресс-служба Нацбанка республики. Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга по-прежнему остаются значительные внешние... читать дальше
.18 июня 2022 года 14:05
Требования банка "Открытие" к бывшим собственникам и топ-менеджерам при слиянии его с ВТБ могут перейти к "Трасту"
Требования банка "Открытие" к бывшим собственникам и топ-менеджерам при слиянии его с ВТБ могут перейти к банку "Траст", сообщил в интервью "Интерфаксу" президент - председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов. "Это возможно, мы ведем такую... читать дальше
.18 июня 2022 года 13:26
Добыча угля в РФ по итогам 2022 г. может сократиться на 17% по сравнению с результатом 2021 г., до 365,1 млн т, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго. Снижение экспорта может составить 30%, до 156 млн т. В Минэнерго пояснили, что это самый негативный вариант прогноза, рассчитанный... читать дальше
.18 июня 2022 года 12:55
Минцифры представит предложения по легализации использования софта ушедших из РФ зарубежных вендоров
Минцифры РФ в ближайшее время представит предложения по легализации использования софта ушедших из России зарубежных вендоров. "Минцифры сейчас готовит предложения, как нам отрегулировать вопрос использования тех программных продуктов, чьи поставщики, вендоры ушли из России. Я... читать дальше
.18 июня 2022 года 12:29
России в расчетах за нефть и газ с АТР стоит рассмотреть возможность использования валют этих стран - глава трейдинговой OPHIR
России в торговых нефтегазовых операциях с покупателями из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стоит рассмотреть возможность использования валют этих стран, считает главный исполнительный директор филиппинской трейдинговой компании Oil & Petroleum Holding International... читать дальше
.18 июня 2022 года 11:47
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 3,4 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 1,3 тыс. человек, скончались 68 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 18 июня, в РФ... читать дальше
.18 июня 2022 года 11:25
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 538 млн 457 тыс. 919, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 317 тыс.... читать дальше
.18 июня 2022 года 10:59
"НОВАТЭК" сможет в срок запустить "Арктик СПГ 2", несмотря на имеющиеся проблемы с этим проектом. "На "Арктик СПГ 2" много проблем, но сроки запуска выдержим", - сообщил журналистам председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ-2022. Он отметил, что на... читать дальше
.18 июня 2022 года 10:32
Снижение ставки по программе льготной ипотеки с господдержкой не должно повлечь рост цен на новостройки, заявил журналистам глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. "Сейчас предложена очень важная мера (снижение ставки по льготной ипотеке)", - сказал Мутко, комментируя заявление президента... читать дальше
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