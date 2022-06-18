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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 56,7101 руб., евро - 59,3299 руб.
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Путин поручил подготовить новую стратегию автопрома, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки
18 июня 2022 года 08:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 56,7101 руб., евро - 59,3299 руб.
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18 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 56,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,90 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 59,3299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,31 коп.
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19 июня 2022 года 18:01
Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах в России в июне составила 132,5 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,3% относительно значения мая. Такие данные приводят эксперты «Циан.Аналитика», называя динамику стагнацией. Согласно подсчетам компании «Этажи», в России в... читать дальше
.19 июня 2022 года 17:32
Уровень инфляции в США "неприемлемо высок", и, хотя рост цен, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы, однако влияющие на это факторы не исчезнут в одночасье, заявила каналу ABC глава Минфина США Джаннет Йеллен. "Очевидно, что уровень инфляции неприемлемо высок", - сказала она в... читать дальше
.19 июня 2022 года 16:11
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.19 июня 2022 года 15:07
Особый порядок работы, позволяющий оперативно распределять тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции, а также обмениваться информацией об объёмах и результатах проведённых исследований, продлевается до 1 мая 2023 года. Соответствующее постановление подписал... читать дальше
.19 июня 2022 года 14:02
Сбербанк, Минэкономразвития России, Ассоциация развития финансовой грамотности, Торгово-промышленная палата РФ, НИУ ВШЭ при участии других организаций провели масштабное исследование по определению индекса предпринимательской образовательной активности в регионах РФ. Его... читать дальше
.19 июня 2022 года 12:56
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.19 июня 2022 года 11:25
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки свыше 700 человек, скончались 62 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По состоянию на 19 июня, в РФ... читать дальше
.19 июня 2022 года 11:02
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает против снятия ограничения по 25-процентной доле для сделок в ритейле, действующее сейчас смягчение - временная мера. "Мы категорически против увеличения лимита свыше 25%, это решение принято только на 2022 год и... читать дальше
.19 июня 2022 года 10:17
Правительство Москвы направит на антикризисную поддержку населения и бизнеса около 83 млрд руб. На данный момент помощь на общую сумму 19,8 млрд руб. получили 4,5 тысячи компаний. Об этом сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель мэра... читать дальше
.19 июня 2022 года 09:39
Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран достиг соглашения о создании совместной комиссии с Азербайджаном для разработки ряда месторождений на Каспии, сообщает азербайджанское госинформагентство АЗЕРТАДЖ. Министр отметил, что "совместная разработка, добыча и экспорт... читать дальше
.19 июня 2022 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 56,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,90 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 59,3299 руб. По сравнению с...
.18 июня 2022 года 17:59
Параллельный импорт, при котором возможен ввоз товаров без получения согласия правообладателя, должен стать постоянным механизмом в РФ и сохранить свое действие даже после выхода страны из-под санкций, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.... читать дальше
.18 июня 2022 года 17:38
"Совкомфлот" не исключает корректировки судостроительной программы, ведет наблюдение за строительством флота, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Тонковидов. "У нас большая судостроительная программа, которая на 1 января 2022 года составляла 32 судна. Два... читать дальше
.18 июня 2022 года 17:16
Торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты питания более чем в три раза, до 7%, с 22% в августе прошлого года, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки цен в ритейле. "Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен... читать дальше
.18 июня 2022 года 16:44
Россия может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая в субботу на ПМЭФ-2022. "Мы уже видим движение к новой конфигурации нефтяного рынка, где формируются два контура цен: для... читать дальше
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