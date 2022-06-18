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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 56,7101 руб., евро - 59,3299 руб.
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18 июня 2022 года 08:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 56,7101 руб., евро - 59,3299 руб.

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18 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 56,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,90 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 59,3299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,31 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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