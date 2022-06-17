Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,3066 руб.

Минимальный курс евро составил 58,63 руб., максимальный - 59,805 руб. Была заключена 18701 сделка. Объем торгов составил 51981,19 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,8625 руб. за евро.

17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3066 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43166,614 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 190,760 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5882 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,16 руб., максимальный - 57,055 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,16 руб., максимальный - 57,055 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3066 руб. Минимальный курс евро составил 58,63 руб., максимальный - 59,805 руб. Была заключена 18701... Минимальный курс евро составил 58,63 руб., максимальный - 59,805 руб. Была заключена 18701... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5436 руб. Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,6746 руб. Было заключено 21828 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,6746 руб. Было заключено 21828 сделок.... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за развернувшейся вниз нефтью. Внешние фондовые площадки немного подросли после обвала из-за ужесточения монетарной политики Федрезерва США. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая... читать дальше

.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж проголосовала против повышения ключевой процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов на последнем заседании Федрезерва, поскольку, по её мнению, такой шаг повышает неопределенность в отношении... читать дальше

.

Программа комплексной реконструкции ЖКХ должна быть создана в РФ, заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин. "Проблема износа ЖКХ из года в год усугубляется. Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ,... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей крупных российских компаний вкладывать инвестиции в отечественную экономику и тем самым защитить свои капиталы от возможных изъятий и конфискаций за рубежом. Обращаясь на заседании ПМЭФ к представителям крупного бизнеса,... Обращаясь на заседании ПМЭФ к представителям крупного бизнеса,... читать дальше

.

Производство промышленной продукции в Белоруссии в январе-мае 2022 года составило 67,4 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). По итогам... По итогам... читать дальше

.

Правительство РФ, "Корпорации МСП и госкомпании должны создать и запустить механизм заключения долгосрочных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1643 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6685 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,1025 руб., максимальный - 57 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 56,1025 руб., максимальный - 57 руб. Было заключено... читать дальше

.

Российский фондовый рынок в ближайшие месяцы ждет трансформация, заявил на ПМЭФ гендиректор ПАО "СПБ биржа" Роман Горюнов. По его словам, последние годы банки вкладывались в развитие маркетплейсов. Именно банки наиболее активно привлекали новых клиентов на фондовый рынок. Однако... читать дальше

.

Параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса РФ необходимо пересмотреть с учетом накопленной инфляции порядка 50%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2022. "У нас давно не менялись параметры определения... читать дальше

.

.

В течение ближайшей недели с 20.06 по 26.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

Американский рынок акций начал последние торги этой недели на позитивной ноте после обвала до минимумов с 2020 года днем ранее. Волатильность на рынке сохраняется на фоне попыток инвесторов оценить текущий уровень инфляции, ответные меры центробанков и прогнозы для... Волатильность на рынке сохраняется на фоне попыток инвесторов оценить текущий уровень инфляции, ответные меры центробанков и прогнозы для... читать дальше

.