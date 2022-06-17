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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,6685 руб.
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Путин поручил подготовить новую стратегию автопрома, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки
17 июня 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,6685 руб.
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17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1643 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6685 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,1025 руб., максимальный - 57 руб. Было заключено 26249 сделок. Объем торгов составил 70571,41 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,14 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.17 июня 2022 года 19:15
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.17 июня 2022 года 17:38
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Параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК надо пересмотреть - Путин
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Американский рынок акций начал последние торги этой недели на позитивной ноте после обвала до минимумов с 2020 года днем ранее. Волатильность на рынке сохраняется на фоне попыток инвесторов оценить текущий уровень инфляции, ответные меры центробанков и прогнозы для... читать дальше
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