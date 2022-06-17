.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1954,2 млрд руб.
.
Путин поручил подготовить новую стратегию автопрома, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки
17 июня 2022 года 10:05
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1954,2 млрд руб.
|0
17 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1954,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1803,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 июня 2022 года 13:31
"КАМАЗ" на текущем этапе не планирует разрабатывать собственную платформу под выпуск автомобилей на бывшем заводе Renault в Москве (ныне - АО "Московский автомобильный завод "Москвич"), но участвует в подборе партнера из Азии, который может наладить на этой площадке выпуск до... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:23
ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,54% годовых. Купоны... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:23
Правительство РФ утвердило инициативу разработки своей СПГ-технологии, предусмотрены субсидии, сообщил вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ-2022 на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса 2022". "Главой правительства утверждена инициатива развития производства... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:16
ЦБ РФ: объем заблокированных иностранных ценных бумаг резидентов, учитываемых в НРД, эквивалентен 6 трлн руб.
Объем заблокированных иностранных ценных бумаг резидентов, учитываемых в НРД, эквивалентен 6 трлн рублей, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. "Но вот, например, та цифра, которая сегодня понятная, как некая точка отсчета, если мы... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,77 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2357,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2381,74 (+0,51%) пункта,... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:08
Россия за 5 месяцев 2022 года увеличила экспорт нефти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). "Экспорт нефти за 5 месяцев вырос на 12%, и в текущий... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 58,988 руб.
Максимальное значение за неделю (с 10 июня по 17 июня) - 58,988 руб. за доллар, минимальное значение - 56,9788 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,85 руб. Это автоматическое сообщение.
.17 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 17 июня средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 57,77/67,73 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,77/67,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 33 коп., средний...
.17 июня 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 58,99/69,57 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,99/69,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 177 коп., Cредний курс продажи...
.17 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,56/72,89 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 214 коп., Cредний курс продажи вырос...
.17 июня 2022 года 13:00
Европейские рынки акций повышаются сегодня, несмотря на статданные о рекордной инфляции в еврозоне. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:27 мск поднялся на 1,13% и составил 407,43 пункта. Германский индекс DAX и французский САС 40 к... читать дальше
.17 июня 2022 года 12:56
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 июня вырастет до $142 за тонну с нынешних $131,6, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится до $117,5 с $92,8, на кукурузу - до $86,5 с $84 за тонну. Эти пошлины будут действовать по 28 июня. Размер пошлин рассчитан на... читать дальше
.17 июня 2022 года 12:48
Экономика Японии продолжает восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19, и подъем ключевой процентной ставки в данный момент является нецелесообразным, заявил глава японского ЦБ Харухико Курода в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в пятницу... читать дальше
.17 июня 2022 года 12:41
ЦБ РФ оценит, несет ли раскрытие компаниями нефинансовой информации дополнительные риски санкционного давления
Банк России исследует, несет ли раскрытие компаниями нефинансовой информации о своей деятельности дополнительные риски санкционного давления, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы сейчас исследуем вопрос,... читать дальше
.17 июня 2022 года 12:33
Глава Минпромторга: схема, аналогичная уходу Renault из России, обсуждается и для других решивших покинуть страну автопроизводителей
Минпромторг РФ ведёт переговоры с иностранными автопроизводителями, решившими прекратить деятельность в России, обсуждает в том числе, использование схемы выхода Renault из российских активов, переданных новым собственникам "за рубль". "Все вменяемые люди, поэтому никто... читать дальше
.17 июня 2022 года 12:26
С начала года на территории столицы построено и введено в эксплуатацию более 4,75 млн кв. метров недвижимости, в том числе свыше 2,6 млн кв. м жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Динамика и показатели... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.