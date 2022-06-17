Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1965,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3401,97 млрд руб.

17 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 июня составили по Российской Федерации 1965,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1833,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2013,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1883,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 июня составили 3401,97 млрд руб. против 3253,43067 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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