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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,8691 руб., курс евро - в размере 58,9568 руб.
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Путин поручил подготовить новую стратегию автопрома, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки
17 июня 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,8691 руб., курс евро - в размере 58,9568 руб.
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17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 56,8691 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,67 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 58,9568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,36 коп.
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17 июня 2022 года 13:31
"КАМАЗ" на текущем этапе не планирует разрабатывать собственную платформу под выпуск автомобилей на бывшем заводе Renault в Москве (ныне - АО "Московский автомобильный завод "Москвич"), но участвует в подборе партнера из Азии, который может наладить на этой площадке выпуск до... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:23
ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,54% годовых. Купоны... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:23
Правительство РФ утвердило инициативу разработки своей СПГ-технологии, предусмотрены субсидии, сообщил вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ-2022 на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса 2022". "Главой правительства утверждена инициатива развития производства... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:16
ЦБ РФ: объем заблокированных иностранных ценных бумаг резидентов, учитываемых в НРД, эквивалентен 6 трлн руб.
Объем заблокированных иностранных ценных бумаг резидентов, учитываемых в НРД, эквивалентен 6 трлн рублей, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. "Но вот, например, та цифра, которая сегодня понятная, как некая точка отсчета, если мы... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,77 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2357,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2381,74 (+0,51%) пункта,... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:08
Россия за 5 месяцев 2022 года увеличила экспорт нефти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). "Экспорт нефти за 5 месяцев вырос на 12%, и в текущий... читать дальше
.17 июня 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 58,988 руб.
Максимальное значение за неделю (с 10 июня по 17 июня) - 58,988 руб. за доллар, минимальное значение - 56,9788 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,85 руб. Это автоматическое сообщение.
.17 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 17 июня средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 57,77/67,73 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,77/67,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 33 коп., средний...
.17 июня 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 58,99/69,57 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,99/69,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 177 коп., Cредний курс продажи...
.17 июня 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,56/72,89 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 214 коп., Cредний курс продажи вырос...
.17 июня 2022 года 13:00
Европейские рынки акций повышаются сегодня, несмотря на статданные о рекордной инфляции в еврозоне. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:27 мск поднялся на 1,13% и составил 407,43 пункта. Германский индекс DAX и французский САС 40 к... читать дальше
.17 июня 2022 года 12:56
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 июня вырастет до $142 за тонну с нынешних $131,6, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится до $117,5 с $92,8, на кукурузу - до $86,5 с $84 за тонну. Эти пошлины будут действовать по 28 июня. Размер пошлин рассчитан на... читать дальше
.17 июня 2022 года 12:48
Экономика Японии продолжает восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19, и подъем ключевой процентной ставки в данный момент является нецелесообразным, заявил глава японского ЦБ Харухико Курода в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в пятницу... читать дальше
.17 июня 2022 года 12:41
ЦБ РФ оценит, несет ли раскрытие компаниями нефинансовой информации дополнительные риски санкционного давления
Банк России исследует, несет ли раскрытие компаниями нефинансовой информации о своей деятельности дополнительные риски санкционного давления, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы сейчас исследуем вопрос,... читать дальше
.17 июня 2022 года 12:33
Глава Минпромторга: схема, аналогичная уходу Renault из России, обсуждается и для других решивших покинуть страну автопроизводителей
Минпромторг РФ ведёт переговоры с иностранными автопроизводителями, решившими прекратить деятельность в России, обсуждает в том числе, использование схемы выхода Renault из российских активов, переданных новым собственникам "за рубль". "Все вменяемые люди, поэтому никто... читать дальше
.17 июня 2022 года 12:26
С начала года на территории столицы построено и введено в эксплуатацию более 4,75 млн кв. метров недвижимости, в том числе свыше 2,6 млн кв. м жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Динамика и показатели... читать дальше
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