ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,8691 руб., курс евро - в размере 58,9568 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 58,9568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,36 коп.

17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 56,8691 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,67 коп.

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"КАМАЗ" на текущем этапе не планирует разрабатывать собственную платформу под выпуск автомобилей на бывшем заводе Renault в Москве (ныне - АО "Московский автомобильный завод "Москвич"), но участвует в подборе партнера из Азии, который может наладить на этой площадке выпуск до... читать дальше

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ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,54% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,54% годовых. Купоны... читать дальше

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Правительство РФ утвердило инициативу разработки своей СПГ-технологии, предусмотрены субсидии, сообщил вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ-2022 на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса 2022". "Главой правительства утверждена инициатива развития производства... "Главой правительства утверждена инициатива развития производства... читать дальше

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Объем заблокированных иностранных ценных бумаг резидентов, учитываемых в НРД, эквивалентен 6 трлн рублей, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. "Но вот, например, та цифра, которая сегодня понятная, как некая точка отсчета, если мы... "Но вот, например, та цифра, которая сегодня понятная, как некая точка отсчета, если мы... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,77 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2357,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2381,74 (+0,51%) пункта,... читать дальше

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Россия за 5 месяцев 2022 года увеличила экспорт нефти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). "Экспорт нефти за 5 месяцев вырос на 12%, и в текущий... "Экспорт нефти за 5 месяцев вырос на 12%, и в текущий... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 10 июня по 17 июня) - 58,988 руб. за доллар, минимальное значение - 56,9788 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,85 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,77/67,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 33 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,99/69,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 177 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,56/72,89 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 214 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Европейские рынки акций повышаются сегодня, несмотря на статданные о рекордной инфляции в еврозоне. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:27 мск поднялся на 1,13% и составил 407,43 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:27 мск поднялся на 1,13% и составил 407,43 пункта. Германский индекс DAX и французский САС 40 к... Германский индекс DAX и французский САС 40 к... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 июня вырастет до $142 за тонну с нынешних $131,6, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится до $117,5 с $92,8, на кукурузу - до $86,5 с $84 за тонну. Эти пошлины будут действовать по 28 июня. Размер пошлин рассчитан на... Размер пошлин рассчитан на... читать дальше

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Экономика Японии продолжает восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19, и подъем ключевой процентной ставки в данный момент является нецелесообразным, заявил глава японского ЦБ Харухико Курода в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в пятницу... читать дальше

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Банк России исследует, несет ли раскрытие компаниями нефинансовой информации о своей деятельности дополнительные риски санкционного давления, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы сейчас исследуем вопрос,... "Мы сейчас исследуем вопрос,... читать дальше

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Минпромторг РФ ведёт переговоры с иностранными автопроизводителями, решившими прекратить деятельность в России, обсуждает в том числе, использование схемы выхода Renault из российских активов, переданных новым собственникам "за рубль". "Все вменяемые люди, поэтому никто... "Все вменяемые люди, поэтому никто... читать дальше

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С начала года на территории столицы построено и введено в эксплуатацию более 4,75 млн кв. метров недвижимости, в том числе свыше 2,6 млн кв. м жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Динамика и показатели... "Динамика и показатели... читать дальше

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