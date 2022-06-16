Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5586 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,496 руб., максимальный - 8,7097 руб. Было заключено 15038 сделок. Объем торгов составил 17148,04 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6265 руб. за юань.

16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 60 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5586 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42975,855 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 798,734 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 60 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5586 руб. Минимальный курс юаня составил 8,496 руб., максимальный - 8,7097 руб. Было заключено 15038 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,496 руб., максимальный - 8,7097 руб. Было заключено 15038 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2398 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9429 руб. Минимальный курс евро составил 58,6475 руб., максимальный - 59,9225 руб. Было заключено 22797... Минимальный курс евро составил 58,6475 руб., максимальный - 59,9225 руб. Было заключено 22797... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 652 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8269 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,425 руб., максимальный - 57,2725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,425 руб., максимальный - 57,2725 руб. Было... читать дальше

.

Минфин РФ рассчитывает, что новый закон о долевом страховании жизни, разработчиком которого выступает ведомство, заработает уже в следующем году, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в четверг. "Давно стояла задача... "Давно стояла задача... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет от правительства предложений, как сохранить занятость на предприятиях автомобилестроения в непростое время. "Ситуация непростая, вы это сами прекрасно знаете, понимаете. И я прошу правительство подробнее рассказать, какие... "Ситуация непростая, вы это сами прекрасно знаете, понимаете. И я прошу правительство подробнее рассказать, какие... читать дальше

.

Реализация некоторых инвестпроектов "Норникеля", в том числе ТОФ-3, может сместиться на 2 года из-за сложностей в доступе к оборудованию, допустил старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов, выступая на сессии в рамках ПМЭФ. В... В... читать дальше

.

Российский фондовый рыно завершил четверг ростом индексов Мосбиржи и РТС на 2,2-2,8% несмотря на внешний негативный фон. В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai... В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai... читать дальше

.

Цены на драгоценные металлы увеличиваются в четверг на фоне падения фондовых индексов и доллара, подстегнувшего спрос на защитные активы. Августовские фьючерсы на золото подорожали на 1,37% к 18:25 мск на бирже Comex, до $1844,50 за тройскую унцию. Августовские фьючерсы на золото подорожали на 1,37% к 18:25 мск на бирже Comex, до $1844,50 за тройскую унцию. Июльские... Июльские... читать дальше

.

Минцифры в ближайшее время внесет в правительство законопроект о запрете использования зарубежного ПО на любых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая негосударственные, сообщил в четверг замглавы Минцифры Максим Паршин на ПМЭФ-2022. Паршин... Паршин... читать дальше

.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в течение марта-апреля утвердившая три пакета решений по временному обнулению пошлин на импорт ряда товаров (всего около 1,5 тыс. позиций), пока завершила этот процесс, четвертый пакет не планируется. "Что касается пакетов по... "Что касается пакетов по... читать дальше

.

В России выявлены случаи заболевания подвариантом ВА.5 "омикрон"-штамма коронавируса, сообщили в четверг в Роспотребнадзоре. "В базу также внесены единичные сиквенсы, относящиеся к линиям BA.4 и BA.5 геноварианта Omicron. Забор соответствующих биоматериалов датирован... "В базу также внесены единичные сиквенсы, относящиеся к линиям BA.4 и BA.5 геноварианта Omicron. Забор соответствующих биоматериалов датирован... читать дальше

.

Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США за неделю, завершившуюся 16 июня, выросли рекордными темпами с 1987 года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя... Средняя... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1590 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8328 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,4075 руб., максимальный - 57,25 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,4075 руб., максимальный - 57,25 руб. Было... читать дальше

.

Россия могла бы применить к "дочкам" иностранных банков те же меры, которые были использованы в отношении российских загранбанков, считает глава ВТБ Андрей Костин. "Я вообще считаю, что надо по-честному - у нас (после введения санкций) забрали банки, и у них надо банки... "Я вообще считаю, что надо по-честному - у нас (после введения санкций) забрали банки, и у них надо банки... читать дальше

.

Сбербанк пока не планирует менять ставки по льготным ипотечным программам, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "На текущий момент изменений и снижений по льготным программам мы... "На текущий момент изменений и снижений по льготным программам мы... читать дальше

.