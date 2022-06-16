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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,8328 руб.
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16 июня 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,8328 руб.

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16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1590 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8328 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,4075 руб., максимальный - 57,25 руб. Было заключено 18500 сделок. Объем торгов составил 62196,95 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,615 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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