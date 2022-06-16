Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,597 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,5597 руб., максимальный - 8,6999 руб. Была заключена 1601 сделка. Объем торгов составил 2414,07 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,5867 руб. за юань.

16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,597 руб.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 3,3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки свыше 1,4 тыс. человек, скончались 67 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "По состоянию на 16 июня в РФ выявлено 3 326 новых... читать дальше

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X5 Retail Group договорилась с финским холдингом SOK Retail Int. OY, ранее заявившим о прекращении торговой деятельности в России, о приобретении у него компании, которая управляет супермаркетами, работавшими под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарным... читать дальше

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Экономика Южной Кореи в 2022 году увеличится на 2,6%, а не на 3,1%, как ожидалось в декабре, говорится в обновленном прогнозе министерства экономики и финансов страны. При этом темпы подъема потребительских цен в этом году в среднем составят 4,7% в годовом выражении, а... При этом темпы подъема потребительских цен в этом году в среднем составят 4,7% в годовом выражении, а... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,597 руб. Минимальный курс юаня составил 8,5597 руб., максимальный - 8,6999 руб. Была заключена 1601 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,5597 руб., максимальный - 8,6999 руб. Была заключена 1601 сделка.... читать дальше

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О "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года по... Компания разместила 10-летний выпуск на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года по... читать дальше

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Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) принял решение повысить ставку по депозитам впервые с сентября 2007 года. Как говорится в сообщении SNB, ставка повышена на 50 базисных пунктов и составляет сейчас минус 0,25% годовых. Предыдущий уровень ставки (минус 0,75%... читать дальше

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Минфин не рассматривает корректировку НДПИ для металлургических компаний, но считает возможной донастройку налога в виде изменения базиса, сообщил сегодня журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-май перечислила в бюджет 3,1 трлн рублей, что на 25%, или на 700 млрд рублей выше прогнозного задания на эти месяцы, сообщил журналистам глава службы Владимир Булавин в кулуарах Петербургского международного экономического... читать дальше

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6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-237 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9747% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,24% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,24% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Татнефтехим" на уровне "BB-(RU)" и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. Подтверждение кредитного рейтинга компании является, по... Подтверждение кредитного рейтинга компании является, по... читать дальше

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ПАО "НГК "Славнефть" установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,30-10,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в... Ориентиру соответствует доходность к оферте в... читать дальше

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ЦБ РФ не будет принуждать банки кредитовать невозвратные или слишком рискованные проекты, но готов "выпустить" в систему часть рисков для финансирования трансформационных проектов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии "Российская экономика: современный вызовы и... читать дальше

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Новая стратегия российской автомобильной промышленности будет сегодня обсуждаться на совещании у президента РФ Владимира Путина, рассматривают различные варианты развития отрасли в сложившихся условиях, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ помощник главы государства Максим... читать дальше

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Минфин РФ не готов отказываться от акциза на сталь, но возможна донастройка механизма, заявил сегодня журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2022. "Это был долгосрочный источник формирования доходов бюджета. Поэтому отказываться от этого... "Это был долгосрочный источник формирования доходов бюджета. Поэтому отказываться от этого... читать дальше

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Валютные ограничения, во всяком случае большинство из мер, должны быть сняты по мере стабилизации ситуации, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть... читать дальше

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Использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета РФ, по сути, возврат ранее накопленных денег в экономику, а не эмиссия новых, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Выступая на макроэкономической сессии в... Выступая на макроэкономической сессии в... читать дальше

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