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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в мае замедлилась до 0,12%
В мае инфляция замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае потребительские цены выросли на 11,8%. Годовая инфляция составила 17,1% после 17,8% месяцем ранее
 
Минэкономразвития улучшит прогноз по динамике ВВП РФ - Решетников
16 июня. FINMARKET.RU -Минэкономразвития планирует уточнить прогноз по динамике российской экономики в 2022 году в лучшую сторону, заявил сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников на сессии "Российская экономика: современный вызовы и точки...
 
Цену нефти Urals в макропрогнозе могут заменить на другой индикатор
Власти обсуждают замену ожидаемой цены нефти российской марки Urals при составлении макропрогноза Минэкономразвития, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам одного из источников, во-первых, стоимость Urals в нынешней ситуации...
 
Тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5%
Уровни, на которые могут подорожать коммунальные услуги для граждан в разных регионах в этом году, утверждены распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, сказали "Известиям" в пресс-службе ФАС. Согласно документу, в зависимости от...
 
16 июня 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Апрель 2022
09:00 Изменение оптовых цен в Германии Май 2022
09:00 Процентная ставка Банка Англии Июнь 2022
12:00 Изменение потребительских цен в Италии Май 2022
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 05 по 11 июня
15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Июнь 2022
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Май 2022
15:30 Оптовые продажи в Канаде Апрель 2022
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 29 мая по 04 июня

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
16 июня 2022 года 12:22
В России за сутки выявлено более 3,3 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 3,3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки свыше 1,4 тыс. человек, скончались 67 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "По состоянию на 16 июня в РФ выявлено 3 326 новых...    читать дальше
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16 июня 2022 года 12:15
X5 приобретает 15 супермаркетов финской сети Prisma
X5 Retail Group договорилась с финским холдингом SOK Retail Int. OY, ранее заявившим о прекращении торговой деятельности в России, о приобретении у него компании, которая управляет супермаркетами, работавшими под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарным...    читать дальше
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16 июня 2022 года 12:07
Южная Корея ухудшила на этот год прогноз роста ВВП, повысила для инфляции
Экономика Южной Кореи в 2022 году увеличится на 2,6%, а не на 3,1%, как ожидалось в декабре, говорится в обновленном прогнозе министерства экономики и финансов страны.

При этом темпы подъема потребительских цен в этом году в среднем составят 4,7% в годовом выражении, а...    читать дальше
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16 июня 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,597 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,597 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,5597 руб., максимальный - 8,6999 руб. Была заключена 1601 сделка....    читать дальше
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16 июня 2022 года 11:53
"Городской супермаркет" установил ставку 13-16-го купонов бондов БО-П01 на уровне 11%
О "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 10-летний выпуск на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года по...    читать дальше
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16 июня 2022 года 11:52
ЦБ Швейцарии повысил ключевую ставку впервые за 15 лет
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) принял решение повысить ставку по депозитам впервые с сентября 2007 года. Как говорится в сообщении SNB, ставка повышена на 50 базисных пунктов и составляет сейчас минус 0,25% годовых. Предыдущий уровень ставки (минус 0,75%...    читать дальше
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16 июня 2022 года 11:44
Сазанов: Минфин не рассматривает корректировку НДПИ для металлургов, но изменение базиса возможно
Минфин не рассматривает корректировку НДПИ для металлургических компаний, но считает возможной донастройку налога в виде изменения базиса, сообщил сегодня журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума...    читать дальше
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16 июня 2022 года 11:37
В январе-мае ФТС перечислила в бюджет 3,1 трлн руб.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-май перечислила в бюджет 3,1 трлн рублей, что на 25%, или на 700 млрд рублей выше прогнозного задания на эти месяцы, сообщил журналистам глава службы Владимир Булавин в кулуарах Петербургского международного экономического...    читать дальше
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16 июня 2022 года 11:37
ВТБ разместит 16 июня однодневные бонды серии КС-4-237 на 50 млрд руб. по цене 99,9747% от номинала
6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-237 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9747% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,24% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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16 июня 2022 года 11:26
АКРА подтвердило рейтинг "Татнефтехима" на уровне "BB-(RU)", изменив прогноз на "позитивный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Татнефтехим" на уровне "BB-(RU)" и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Подтверждение кредитного рейтинга компании является, по...    читать дальше
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16 июня 2022 года 11:24
НГК "Славнефть" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 10,3-10,5%
ПАО "НГК "Славнефть" установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,30-10,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в...    читать дальше
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16 июня 2022 года 11:20
В банковском кредитовании выросли риски - Набиуллина
ЦБ РФ не будет принуждать банки кредитовать невозвратные или слишком рискованные проекты, но готов "выпустить" в систему часть рисков для финансирования трансформационных проектов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии "Российская экономика: современный вызовы и...    читать дальше
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16 июня 2022 года 11:11
Орешкин: нужна новая стратегия российского автопрома
Новая стратегия российской автомобильной промышленности будет сегодня обсуждаться на совещании у президента РФ Владимира Путина, рассматривают различные варианты развития отрасли в сложившихся условиях, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ помощник главы государства Максим...    читать дальше
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16 июня 2022 года 11:05
Минфин не готов отказываться от акциза на сталь - замминистра Сазанов
Минфин РФ не готов отказываться от акциза на сталь, но возможна донастройка механизма, заявил сегодня журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2022.

"Это был долгосрочный источник формирования доходов бюджета. Поэтому отказываться от этого...    читать дальше
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16 июня 2022 года 10:58
Валютные ограничения по мере стабилизации ситуации должны быть сняты, считает Набиуллина
Валютные ограничения, во всяком случае большинство из мер, должны быть сняты по мере стабилизации ситуации, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть...    читать дальше
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16 июня 2022 года 10:51
Набиуллина: использование ФНБ на покрытие дефицита бюджета - это возврат ранее накопленных денег в экономику
Использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета РФ, по сути, возврат ранее накопленных денег в экономику, а не эмиссия новых, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Выступая на макроэкономической сессии в...    читать дальше
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