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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,6738 руб.
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15 июня 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,6738 руб.

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15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6738 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,3 руб., максимальный - 57,1675 руб. Было заключено 22463 сделки. Объем торгов составил 77858,3 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,9725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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