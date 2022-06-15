Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 июня

15 июня. FINMARKET.RU -РФ с 16 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3312,46 (-48,19) руб./грамм; на серебро - 38,68 (-0,89) руб./грамм; на платину - 1699,68 (-44,11) руб./грамм; на палладий - 3297,34 (-116,82) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42177,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,442 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 90 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1827 руб. Минимальный курс евро составил 58,7925 руб., максимальный - 59,8575 руб. Было заключено 15742... Минимальный курс евро составил 58,7925 руб., максимальный - 59,8575 руб. Было заключено 15742... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 90 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5526 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4657 руб., максимальный - 8,67 руб. Была заключена 19561 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,4657 руб., максимальный - 8,67 руб. Была заключена 19561 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1485 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7617 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,3225 руб., максимальный - 57,2175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,3225 руб., максимальный - 57,2175 руб. Было... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 4 по 10 июня 2022 года подешевела на 3,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы падения цен ускорились. Неделей ранее они были снизились на 3%. Помидоры подешевели на 8,9%, огурцы - на 8,3%, капуста белокочанная - на... Помидоры подешевели на 8,9%, огурцы - на 8,3%, капуста белокочанная - на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 4 по 10 июня не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 10 июня увеличились на 0,5%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ к 10 июня увеличились на 0,5%. Стоимость литра бензина в среднем по... Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше

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За период с 4 по 10 июня 2022 года в РФ потребительские цены снизились на 0,14% после снижения на 0,01% неделей ранее (с 28 мая по 3 июня), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала июня цены снизились на 0,14%, с начала года выросли на 11,64%. В... В... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил среду. Индекс МосБиржи к 18:50 мск выросли на 1,28 % и составил 2318,96 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск выросли на 1,28 % и составил 2318,96 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысились на 0,58% - до 1280,38 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысились на 0,58% - до 1280,38 пункта. Европейские рынки акций повышались в начале... Европейские рынки акций повышались в начале... читать дальше

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"Роснано" подготовило к продаже 20 активов, в том числе зарубежные, сообщил глава компании Сергей Куликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, по словам Куликова, речь идет об активах в области альтернативной энергетики. "Мы из них выходим и... В частности, по словам Куликова, речь идет об активах в области альтернативной энергетики. "Мы из них выходим и... читать дальше

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Доля отечественной составляющей в обработке отходов в России составляет более 80%; оставшаяся часть будет локализована до конца текущего года, заявил гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев. "Санкции точно не повлияли в худшую сторону. У... "Санкции точно не повлияли в худшую сторону. У... читать дальше

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Ежегодные расходы компаний и потребителей в мире, связанные с метавселенной, могут достичь $5 трлн к 2030 году, говорится в новом докладе консалтинговой компании McKinsey & Co. На долю электронной торговли в рамках метавселенной придется $2-2,6 трлн, тогда как расходы... На долю электронной торговли в рамках метавселенной придется $2-2,6 трлн, тогда как расходы... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6738 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,3 руб., максимальный - 57,1675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,3 руб., максимальный - 57,1675 руб. Было... читать дальше

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В 1-м квартале онлайн-продажи в РФ с учетом трансграничной торговли увеличились на 65% - до более 1,2 трлн рулей, подсчитали аналитики INFOLine (данные включают только продажи материальных товаров). В 2021 году онлайн-продажи выросли на 41% - до 4,1 трлн руб. (в том... В 2021 году онлайн-продажи выросли на 41% - до 4,1 трлн руб. (в том... читать дальше

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Центробанк РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Соответствующее письмо за подписью первого зампреда Банка... Соответствующее письмо за подписью первого зампреда Банка... читать дальше

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Сотрудники завода "ИКЕА Индастри Тихвин" (Тихвин, Ленинградская область) шведской компании IKEA сохранят рабочие места после продажи собственником производственных мощностей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "На производственные мощности и... "На производственные мощности и... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1956 тыс. баррелей - до 418,714 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 710 тыс. баррелей и составили 217,474 млн... Товарные запасы бензина сократились на 710 тыс. баррелей и составили 217,474 млн... читать дальше

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