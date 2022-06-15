Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -452,5 млрд руб.

Страны ОПЕК+ в мае исполнили соглашение по ограничению нефтедобычи на 261%, из них страны ОПЕК - на 202%, не-ОПЕК - на 363%, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Таким образом, ОПЕК+ отстает от плана по добыче нефти уже на 2,8 млн баррелей в сутки.

По данным...