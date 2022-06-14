Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,9103 руб.

Минимальный курс доллара США составил 55,63 руб., максимальный - 58,3375 руб. Было заключено 73904 сделки. Объем торгов составил 125170,02 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,6 руб. за доллар США.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9103 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41887,679 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,257 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2890 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5616 руб. Минимальный курс юаня составил 8,313 руб., максимальный - 8,877 руб. Было заключено 31067 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,313 руб., максимальный - 8,877 руб. Было заключено 31067 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16916 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1737 руб. Минимальный курс евро составил 57,805 руб., максимальный - 60,6125 руб. Было заключено 27356... Минимальный курс евро составил 57,805 руб., максимальный - 60,6125 руб. Было заключено 27356... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9103 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,63 руб., максимальный - 58,3375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 55,63 руб., максимальный - 58,3375 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций завершил торги в небольшом плюсе на фоне дорожающей нефти. В Азии большинство индексов незначительно снизилось, но Китай вышел в плюс. На понижательном тренде торговалась Европа. Без единой динамики меняются американские фондовые индексы. В Азии большинство индексов незначительно снизилось, но Китай вышел в плюс. На понижательном тренде торговалась Европа. Без единой динамики меняются американские фондовые индексы. В центре... В центре... читать дальше

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Число бронирований авиабилетов в США в мае упало на 2,3% по сравнению с апрелем на фоне активного роста цен на авиаперевозки, сообщается в докладе Adobe Analytics. Показатель снижается по итогам второго месяца подряд в то время, как цены на авиабилеты поднялись выше уровней 2019... читать дальше

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Прокачка газа по "Северному потоку" из России в Германию сократится на 40% из-за действий германской же компании Siemens, сообщил "Газпром". Месяц назад концерн Siemens объявил, что покинет российский рынок и начал процедуру прекращения своей производственной и операционной... читать дальше

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Россия в 2021 году экспортировала пищевых яиц на $33,9 млн, что стало максимальным показателем за последние пять лет и на 24,6% превысило экспортную выручку предыдущего года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Но в натуральном выражении поставки снизились на 2,5% и... читать дальше

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ВТБ снижает ставки по ипотечным программам, сообщили в пресс-службе банка. "ВТБ улучшает условия для своих заемщиков одним из первых. Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиентам по ставке 10,5% с... "ВТБ улучшает условия для своих заемщиков одним из первых. Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиентам по ставке 10,5% с... читать дальше

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Американская Coca-Cola Co. объявила о переносе листинга части акций африканского бизнеса по розливу напитков Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) на следующий год. Как сообщила компания, определение точной даты IPO CCBA будет зависеть от макроэкономических... читать дальше

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Авиакомпания "Россия" с 1 июля запустит рейсы из Сочи в Дубай (ОАЭ), сообщил "Аэрофлот". Полеты будут выполняться до четырех раз в неделю на самолетах SSJ100. Полеты будут выполняться до четырех раз в неделю на самолетах SSJ100. Ранее в июне "Аэрофлот" запустил программу прямых перелетов в Сочи из девяти городов РФ:... Ранее в июне "Аэрофлот" запустил программу прямых перелетов в Сочи из девяти городов РФ:...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7068 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0677 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,625 руб., максимальный - 58,305 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 55,625 руб., максимальный - 58,305 руб. Было... читать дальше

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Рост нефтяных котировок ускорился в ходе торгов во вторник после публикации прогноза ОПЕК. Спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Эксперты сохранили общую оценку... Спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Эксперты сохранили общую оценку... читать дальше

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Банк Эстонии прогнозирует, что рост реального ВВП в этом году составит 1,5%, в следующем году - 1,9%, в 2024 году - 3,1%. Регулятор предполагает, что инфляция в 2022 году составит 15,1% и замедлится в следующие два года до 4,3% и 1,9% соответственно. Бюджетный дефицит... Регулятор предполагает, что инфляция в 2022 году составит 15,1% и замедлится в следующие два года до 4,3% и 1,9% соответственно. Бюджетный дефицит... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе-мае, по предварительным данным, исполнен с профицитом 1 трлн 495,4 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. При этом министерство сообщило о прекращении публикации ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения... читать дальше

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Фондовые индексы США растут в ходе торгов. Накануне все три индекса резко снизились, S&P 500 завершил торги в зоне "медвежьего" тренда. В центре внимания рынка стартующее 14 июня двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), в ходе которого, как ожидается,... В центре внимания рынка стартующее 14 июня двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), в ходе которого, как ожидается,... читать дальше

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