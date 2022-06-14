ЦБ РФ установил курс евро с 15 июня в размере 59,2481 руб.

14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 59,2481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 171,75 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41887,679 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,257 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2890 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5616 руб. Минимальный курс юаня составил 8,313 руб., максимальный - 8,877 руб. Было заключено 31067 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,313 руб., максимальный - 8,877 руб. Было заключено 31067 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16916 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1737 руб. Минимальный курс евро составил 57,805 руб., максимальный - 60,6125 руб. Было заключено 27356... Минимальный курс евро составил 57,805 руб., максимальный - 60,6125 руб. Было заключено 27356... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9103 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,63 руб., максимальный - 58,3375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 55,63 руб., максимальный - 58,3375 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций завершил торги в небольшом плюсе на фоне дорожающей нефти. В Азии большинство индексов незначительно снизилось, но Китай вышел в плюс. На понижательном тренде торговалась Европа. Без единой динамики меняются американские фондовые индексы. В Азии большинство индексов незначительно снизилось, но Китай вышел в плюс. На понижательном тренде торговалась Европа. Без единой динамики меняются американские фондовые индексы. В центре... В центре... читать дальше

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Число бронирований авиабилетов в США в мае упало на 2,3% по сравнению с апрелем на фоне активного роста цен на авиаперевозки, сообщается в докладе Adobe Analytics. Показатель снижается по итогам второго месяца подряд в то время, как цены на авиабилеты поднялись выше уровней 2019... читать дальше

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Прокачка газа по "Северному потоку" из России в Германию сократится на 40% из-за действий германской же компании Siemens, сообщил "Газпром". Месяц назад концерн Siemens объявил, что покинет российский рынок и начал процедуру прекращения своей производственной и операционной... читать дальше

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Россия в 2021 году экспортировала пищевых яиц на $33,9 млн, что стало максимальным показателем за последние пять лет и на 24,6% превысило экспортную выручку предыдущего года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Но в натуральном выражении поставки снизились на 2,5% и... читать дальше

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ВТБ снижает ставки по ипотечным программам, сообщили в пресс-службе банка. "ВТБ улучшает условия для своих заемщиков одним из первых. Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиентам по ставке 10,5% с... "ВТБ улучшает условия для своих заемщиков одним из первых. Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиентам по ставке 10,5% с... читать дальше

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Американская Coca-Cola Co. объявила о переносе листинга части акций африканского бизнеса по розливу напитков Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) на следующий год. Как сообщила компания, определение точной даты IPO CCBA будет зависеть от макроэкономических... читать дальше

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Авиакомпания "Россия" с 1 июля запустит рейсы из Сочи в Дубай (ОАЭ), сообщил "Аэрофлот". Полеты будут выполняться до четырех раз в неделю на самолетах SSJ100. Полеты будут выполняться до четырех раз в неделю на самолетах SSJ100. Ранее в июне "Аэрофлот" запустил программу прямых перелетов в Сочи из девяти городов РФ:... Ранее в июне "Аэрофлот" запустил программу прямых перелетов в Сочи из девяти городов РФ:...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7068 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0677 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,625 руб., максимальный - 58,305 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 55,625 руб., максимальный - 58,305 руб. Было... читать дальше

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Рост нефтяных котировок ускорился в ходе торгов во вторник после публикации прогноза ОПЕК. Спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Эксперты сохранили общую оценку... Спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Эксперты сохранили общую оценку... читать дальше

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Банк Эстонии прогнозирует, что рост реального ВВП в этом году составит 1,5%, в следующем году - 1,9%, в 2024 году - 3,1%. Регулятор предполагает, что инфляция в 2022 году составит 15,1% и замедлится в следующие два года до 4,3% и 1,9% соответственно. Бюджетный дефицит... Регулятор предполагает, что инфляция в 2022 году составит 15,1% и замедлится в следующие два года до 4,3% и 1,9% соответственно. Бюджетный дефицит... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе-мае, по предварительным данным, исполнен с профицитом 1 трлн 495,4 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. При этом министерство сообщило о прекращении публикации ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения... читать дальше

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Фондовые индексы США растут в ходе торгов. Накануне все три индекса резко снизились, S&P 500 завершил торги в зоне "медвежьего" тренда. В центре внимания рынка стартующее 14 июня двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), в ходе которого, как ожидается,... В центре внимания рынка стартующее 14 июня двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), в ходе которого, как ожидается,... читать дальше

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