.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7195 руб.
.
14 июня 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7195 руб.
|0
14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7195 руб. Минимальный курс юаня составил 8,64 руб., максимальный - 8,8421 руб. Было заключено 1893 сделки. Объем торгов составил 1870,7 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6509 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 июня 2022 года 15:37
Доллар США и евро падают на "Московской бирже". Доллар опустился ниже 56 руб. впервые с 25 мая, евро - ниже 58 руб. также впервые с этой даты. Курс доллара США составил 55,79 руб./$1 в 14:58 мск, что на 1,02 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом... читать дальше
.14 июня 2022 года 15:32
Спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Эксперты сохранили общую оценку потребления нефти и в 2021 году, и в 2022 году. При этом на 250 тыс. б/с снижена оценка... читать дальше
.14 июня 2022 года 15:30
В среду, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,67 млрд руб.
В среду, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,67 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.14 июня 2022 года 15:30
В среду, 15 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 25,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.14 июня 2022 года 15:30
В среду, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,31 млн
В среду, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,31 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.14 июня 2022 года 15:23
Объемы производства российских предприятий черной металлургии в 2022 году могут сократиться на 15% (более чем на 11 млн тонн), до 59,6 млн тонн, сообщает НЛМК. При этом во втором полугодии выпуск упадет на 26% (более чем на 9 млн тонн, до 26,3 млн тонн) к аналогичному периоду... читать дальше
.14 июня 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4555 руб. Минимальный курс евро составил 57,94 руб., максимальный - 60,575 руб. Было заключено 8262... читать дальше
.14 июня 2022 года 15:04
Цены на нефть начали расти в ходе торгов во вторник, инвесторы опасаются дефицита предложения и ждут данных о запасах топлива в США. Предложение нефти сейчас меньше, чем при других недавних рецессионных периодах, и на этом фоне цены могут остаться высокими даже в случае... читать дальше
.14 июня 2022 года 14:58
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снизились, только рынки материкового Китая и Гонконга смогли к концу торгов отыграть падение и выйти в плюс. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало падение американского рынка по итогам... читать дальше
.14 июня 2022 года 14:49
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые позволяют до 1 января 2023 г. допускать изменения условия концессионного соглашения без согласования с ФАС, также до конца текущего года соглашения могут заключаться без проведения конкурса. Согласно... читать дальше
.14 июня 2022 года 14:37
Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан быть готовыми к непростой зиме, поскольку с ноября страна не сможет получать российскую нефть, сообщил сербский телерадиоканал РТС. "Страна готовится к суровой зиме, но намерена обеспечить все необходимое, хотя ежедневно... читать дальше
.14 июня 2022 года 14:25
Вопрос о национализации EDF может быть решен этим летом - министр Франции по энергетическому переходу
Вопрос о национализации французской энергетической компании Electricite de France SA (EDF) может быть решен в течение ближайших месяцев, если нынешнее правительство Франции получит большинство мест в Национальной ассамблее, сказала министр страны по энергетическому переходу... читать дальше
.14 июня 2022 года 14:17
НЛМК ожидает, что экспорт стальной продукции из России в 2022 году снизится на 23%, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. Причем основное падение - на 40-45% - придется на прокат, считают в НЛМК. "Существенное снижение по прокату связано с тем, что этот вид... читать дальше
.14 июня 2022 года 14:16
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило два технических дефолта: по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также при выплате 6-го купона по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше
.14 июня 2022 года 14:06
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 12-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 12% годовых, говорится в сообщениях банка. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2... читать дальше
.14 июня 2022 года 14:05
"Национальный расчетный депозитарий" (НРД) получил и перевел выплату по 3-му купону облигаций "Роснано" серии БО-002P-05, сообщается на сайте НРД. Согласно графику, выплата должна быть произведена 14 июня. Размер выплаты на одну облигацию составил 33,66... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.