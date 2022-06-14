Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7195 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,64 руб., максимальный - 8,8421 руб. Было заключено 1893 сделки. Объем торгов составил 1870,7 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6509 руб. за юань.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7195 руб.

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Доллар США и евро падают на "Московской бирже". Доллар опустился ниже 56 руб. впервые с 25 мая, евро - ниже 58 руб. также впервые с этой даты. Курс доллара США составил 55,79 руб./$1 в 14:58 мск, что на 1,02 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом... Курс доллара США составил 55,79 руб./$1 в 14:58 мск, что на 1,02 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом... читать дальше

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Спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Эксперты сохранили общую оценку потребления нефти и в 2021 году, и в 2022 году. При этом на 250 тыс. б/с снижена оценка... При этом на 250 тыс. б/с снижена оценка... читать дальше

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В среду, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,67 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 15 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 25,24 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,31 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Объемы производства российских предприятий черной металлургии в 2022 году могут сократиться на 15% (более чем на 11 млн тонн), до 59,6 млн тонн, сообщает НЛМК. При этом во втором полугодии выпуск упадет на 26% (более чем на 9 млн тонн, до 26,3 млн тонн) к аналогичному периоду... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4555 руб. Минимальный курс евро составил 57,94 руб., максимальный - 60,575 руб. Было заключено 8262... Минимальный курс евро составил 57,94 руб., максимальный - 60,575 руб. Было заключено 8262... читать дальше

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Цены на нефть начали расти в ходе торгов во вторник, инвесторы опасаются дефицита предложения и ждут данных о запасах топлива в США. Предложение нефти сейчас меньше, чем при других недавних рецессионных периодах, и на этом фоне цены могут остаться высокими даже в случае... Предложение нефти сейчас меньше, чем при других недавних рецессионных периодах, и на этом фоне цены могут остаться высокими даже в случае... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снизились, только рынки материкового Китая и Гонконга смогли к концу торгов отыграть падение и выйти в плюс. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало падение американского рынка по итогам... Негативное влияние на настроения инвесторов оказало падение американского рынка по итогам... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые позволяют до 1 января 2023 г. допускать изменения условия концессионного соглашения без согласования с ФАС, также до конца текущего года соглашения могут заключаться без проведения конкурса. Согласно... Согласно... читать дальше

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Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан быть готовыми к непростой зиме, поскольку с ноября страна не сможет получать российскую нефть, сообщил сербский телерадиоканал РТС. "Страна готовится к суровой зиме, но намерена обеспечить все необходимое, хотя ежедневно... "Страна готовится к суровой зиме, но намерена обеспечить все необходимое, хотя ежедневно... читать дальше

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Вопрос о национализации французской энергетической компании Electricite de France SA (EDF) может быть решен в течение ближайших месяцев, если нынешнее правительство Франции получит большинство мест в Национальной ассамблее, сказала министр страны по энергетическому переходу... читать дальше

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НЛМК ожидает, что экспорт стальной продукции из России в 2022 году снизится на 23%, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. Причем основное падение - на 40-45% - придется на прокат, считают в НЛМК. "Существенное снижение по прокату связано с тем, что этот вид... "Существенное снижение по прокату связано с тем, что этот вид... читать дальше

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ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило два технических дефолта: по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также при выплате 6-го купона по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше

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Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 12-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 12% годовых, говорится в сообщениях банка. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2... Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2... читать дальше

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"Национальный расчетный депозитарий" (НРД) получил и перевел выплату по 3-му купону облигаций "Роснано" серии БО-002P-05, сообщается на сайте НРД. Согласно графику, выплата должна быть произведена 14 июня. Размер выплаты на одну облигацию составил 33,66... Согласно графику, выплата должна быть произведена 14 июня. Размер выплаты на одну облигацию составил 33,66... читать дальше

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