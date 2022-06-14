14 июня 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
14 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Май 2022
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Май 2022
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Апрель 2022
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июнь 2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июнь 2022
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Апрель 2022
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Май 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 июня 2022 года 15:37
Доллар США и евро падают на "Московской бирже". Доллар опустился ниже 56 руб. впервые с 25 мая, евро - ниже 58 руб. также впервые с этой даты.
Курс доллара США составил 55,79 руб./$1 в 14:58 мск, что на 1,02 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом... читать дальше
.
14 июня 2022 года 15:32
Спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Эксперты сохранили общую оценку потребления нефти и в 2021 году, и в 2022 году.
При этом на 250 тыс. б/с снижена оценка... читать дальше
.
14 июня 2022 года 15:30
В среду, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,67 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
14 июня 2022 года 15:30
В среду, 15 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 25,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
14 июня 2022 года 15:30
В среду, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,31 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
14 июня 2022 года 15:23
Объемы производства российских предприятий черной металлургии в 2022 году могут сократиться на 15% (более чем на 11 млн тонн), до 59,6 млн тонн, сообщает НЛМК. При этом во втором полугодии выпуск упадет на 26% (более чем на 9 млн тонн, до 26,3 млн тонн) к аналогичному периоду... читать дальше
.
14 июня 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4555 руб.
Минимальный курс евро составил 57,94 руб., максимальный - 60,575 руб. Было заключено 8262... читать дальше
.
14 июня 2022 года 15:04
Цены на нефть начали расти в ходе торгов во вторник, инвесторы опасаются дефицита предложения и ждут данных о запасах топлива в США.
Предложение нефти сейчас меньше, чем при других недавних рецессионных периодах, и на этом фоне цены могут остаться высокими даже в случае... читать дальше
.
14 июня 2022 года 14:58
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снизились, только рынки материкового Китая и Гонконга смогли к концу торгов отыграть падение и выйти в плюс.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказало падение американского рынка по итогам... читать дальше
.
14 июня 2022 года 14:49
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые позволяют до 1 января 2023 г. допускать изменения условия концессионного соглашения без согласования с ФАС, также до конца текущего года соглашения могут заключаться без проведения конкурса.
Согласно... читать дальше
.
14 июня 2022 года 14:37
Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан быть готовыми к непростой зиме, поскольку с ноября страна не сможет получать российскую нефть, сообщил сербский телерадиоканал РТС.
"Страна готовится к суровой зиме, но намерена обеспечить все необходимое, хотя ежедневно... читать дальше
.
14 июня 2022 года 14:25
Вопрос о национализации французской энергетической компании Electricite de France SA (EDF) может быть решен в течение ближайших месяцев, если нынешнее правительство Франции получит большинство мест в Национальной ассамблее, сказала министр страны по энергетическому переходу... читать дальше
.
14 июня 2022 года 14:17
НЛМК ожидает, что экспорт стальной продукции из России в 2022 году снизится на 23%, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. Причем основное падение - на 40-45% - придется на прокат, считают в НЛМК.
"Существенное снижение по прокату связано с тем, что этот вид... читать дальше
.
14 июня 2022 года 14:16
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило два технических дефолта: по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также при выплате 6-го купона по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше
.
14 июня 2022 года 14:06
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 12-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 12% годовых, говорится в сообщениях банка.
Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2... читать дальше
.
14 июня 2022 года 14:05
"Национальный расчетный депозитарий" (НРД) получил и перевел выплату по 3-му купону облигаций "Роснано" серии БО-002P-05, сообщается на сайте НРД.
Согласно графику, выплата должна быть произведена 14 июня. Размер выплаты на одну облигацию составил 33,66... читать дальше
.