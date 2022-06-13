ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 57,778 руб., евро - 60,9656 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 60,9656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,13 руб.

13 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 57,778 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,15 коп.

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Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне ослабления карантинных мер, введенных для сдерживания новой волны COVID-19, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В апреле... читать дальше

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Нефтяной рынок демонстрирует умеренный подъем после снижения накануне, вызванного оптимизмом по поводу иранской ядерной сделки. Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel.... Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel.... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,67 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,32 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 25,24 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Регулятор жестко отреагировал на введение рядом банков комиссий по валютным счетам, считает эту практику недопустимой. Как говорится в сообщении ЦБ, Банк России издал информационное письмо по итогам введения некоторыми кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных... читать дальше

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Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник по итогам пятой сессии подряд, Nasdaq Composite незначительно вырос. S&P 500 еще глубже ушел в зону "медвежьего" тренда, в которой завершил торги в понедельник впервые с 2020 года, отмечает Market... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в мае 2022 года увеличилась на 318,9 млрд рублей, или на 1,7%, до 18 трлн 663,7 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте Банка России. Денежная база в апреле уменьшилась на 841,8 млрд рублей, в марте - на 3 трлн 190,3 млрд... Денежная база в апреле уменьшилась на 841,8 млрд рублей, в марте - на 3 трлн 190,3 млрд... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы завершили снижением шестые торги подряд, несмотря на позитивное начало сессии. Инвесторы ждут итогов июньского заседания Федрезерва США, которые станут известны в среду вечером. Участники рынка гадают, как сильно регулятор повысит... Инвесторы ждут итогов июньского заседания Федрезерва США, которые станут известны в среду вечером. Участники рынка гадают, как сильно регулятор повысит... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 57,0926 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 59,2481 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 59,2481 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Изменение потребительских цен во... Изменение потребительских цен во... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41887,679 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,257 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2890 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5616 руб. Минимальный курс юаня составил 8,313 руб., максимальный - 8,877 руб. Было заключено 31067 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,313 руб., максимальный - 8,877 руб. Было заключено 31067 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16916 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1737 руб. Минимальный курс евро составил 57,805 руб., максимальный - 60,6125 руб. Было заключено 27356... Минимальный курс евро составил 57,805 руб., максимальный - 60,6125 руб. Было заключено 27356... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9103 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,63 руб., максимальный - 58,3375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 55,63 руб., максимальный - 58,3375 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций завершил торги в небольшом плюсе на фоне дорожающей нефти. В Азии большинство индексов незначительно снизилось, но Китай вышел в плюс. На понижательном тренде торговалась Европа. Без единой динамики меняются американские фондовые индексы. В Азии большинство индексов незначительно снизилось, но Китай вышел в плюс. На понижательном тренде торговалась Европа. Без единой динамики меняются американские фондовые индексы. В центре... В центре... читать дальше

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