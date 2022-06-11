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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 57,778 руб., евро - 60,9656 руб.
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11 июня 2022 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 57,778 руб., евро - 60,9656 руб.

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11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 57,778 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,15 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 60,9656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,13 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Предыдущий вариант прогноза ЦМАКМ от мая...    читать дальше
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Среди стран, которые получат дополнительное сырьё, - Япония, Южная Корея, Таиланд и Индия. При этом в некоторые из них объём...    читать дальше
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