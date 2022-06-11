ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 57,778 руб., евро - 60,9656 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 60,9656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,13 руб.

11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 57,778 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,15 коп.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий детям дошкольного возраста бесплатно ездить в электричках. "Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7... "Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7... читать дальше

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Москва стала самым популярным направлением для поездок на июньские праздники, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. В пятерку также вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская и Владимирская области. По данным туристического сервиса Russpass, у тех, кто собирается... читать дальше

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Общий портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 трлн рублей, говорится в сообщении банка. Это самый большой объем портфеля кредитных карт среди российских банков за всю историю рынка. Значительный вклад в установление рекорда внесла Кредитная СберКарта, признанная... читать дальше

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Информационные технологии, услуги для бизнеса, госуправление, здравоохранение и банковская деятельность вошли в число наиболее популярных сфер на столичном рынке труда. За последние пять лет в этих отраслях зафиксирован значительный приток новых специалистов и заметное повышение... читать дальше

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Эксперимент по созданию цифровых дипломов и аттестатов стартует в России с 1 июля, сообщается в субботу на сайте правительства РФ. Параметры эксперимента утверждены постановлением правительства. Предполагается, что впоследствии электронные дипломы и аттестаты можно будет при... читать дальше

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Минсельхоз США повысил на 1 млн тонн, до 40 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из России в новом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.), сообщается в июньском отчете ведомства. Оценка для основного конкурента - ЕС не изменилась и составляет 36 млн тонн. Таким образом, по... Оценка для основного конкурента - ЕС не изменилась и составляет 36 млн тонн. Таким образом, по... читать дальше

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Первый во Франции морской парк ветрогенераторов, расположенный на западе страны близ Сен-Назера, начал выработку электроэнергии, пишет Le Figaro со ссылкой на консорциум, владеющий объектом, и оператора системы энергосетей Франции Rеseau de Transport d''Еlectricitе (RTE). Сейчас... читать дальше

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Авиакомпании мира ухудшили показатели доставки багажа в 2021 году, увеличив число случаев неправильной обработки на 24% - до 4,35 чемодана в расчете на 1 тысячу пассажиров, говорится в ежегодном отчете поставщика IT-услуг для авиационной отрасли SITA. Увеличение... Увеличение... читать дальше

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Объем портфельных иностранных инвестиций банков и компаний Китая, без учета резервных активов, на конец 2021 года составлял $979,7 млрд, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE). В том числе на вложения в акции пришлось $648,4 млрд, в... В том числе на вложения в акции пришлось $648,4 млрд, в... читать дальше

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Снижение российской экономики в 2022 году может составить 7,0-7,2%, говорится в опубликованном новом прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "с учетом новой информации на начало июня". Предыдущий вариант прогноза ЦМАКМ от мая... Предыдущий вариант прогноза ЦМАКМ от мая... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 3,6 тыс. случаев, госпитализированы за сутки свыше 1,3 тыс. человек, скончались 72 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 11 июня, в РФ... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 534 млн 778 тыс. 86, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 308 тыс. 12... читать дальше

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Российские банки с базовой лицензий смогут открывать корреспондентские счета в иностранных банках без привязки к валюте счета, поправки планируется рассмотреть в течение двух недель, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. "Мы, я полагаю, в... "Мы, я полагаю, в... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума практически не изменилась в годовом сравнении - в 1-м квартале 2022 года она составила 20,9 млн человек против 20,8 млн годом ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Уровень бедности в РФ... Уровень бедности в РФ... читать дальше

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Саудовская Аравия в июле сократит поставки нефти в Китай в пользу других стран Азии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Среди стран, которые получат дополнительное сырьё, - Япония, Южная Корея, Таиланд и Индия. При этом в некоторые из них объём... Среди стран, которые получат дополнительное сырьё, - Япония, Южная Корея, Таиланд и Индия. При этом в некоторые из них объём... читать дальше

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил базовый прогноз сбор пшеницы в РФ в этом году на 2 млн тонн, до 87 млн тонн. "У нас широкая развилка в оценках - от 84 млн до 90 млн тонн. Но базовый прогноз теперь 87 млн тонн против прежнего в 85 млн тонн", - сообщил... читать дальше

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